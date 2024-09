Phase Festival une artistas do Brasil e da Europa em line-up no Recife; confira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Phase Festival irá estrear no Recife com a proposta de reunir nomes brasileiros e europeus, em uma programação que inclui 20 artistas. O evento está marcada para 9 de novembro, na área externa do Armazém 14, no Bairro do Recife. Entre os destaques internacionais, estão Traumer (França), Martijn Ten Velden (Holanda) e Flo Massé (França), que são ícones globais no cenário eletrônico.

Do lado nacional, artistas como Badsista, Bárbara Boeing e L_cio, que também têm projeção internacional, irão comandar as pick-ups e fazer o público dançar durante as 13 horas de festival. A expectativa é atrair cerca de 5 mil pessoas, incluindo não apenas o público local, mas também visitantes de outros estados, como Rio de Janeiro e São Paulo.

Local do evento

O festival será realizado em um complexo criado para a ocasião, tendo como um dos palcos a área externa (lateral) do Armazém 14, localizado na Av. Alfredo Lisboa, no Bairro do Recife, com uma vista para o Parque de Esculturas Francisco Brennand.

Cidade eletrônica

Os organizadores do Phase Festival, JV e Racso, que são conhecidos por suas produções nas festas Revérse e Sabiá, querem posicionar o Nordeste, e especificamente Recife, como um destino do calendário de festivais de música eletrônica. "Vamos destacar não somente as belas praias, história e gastronomia recifenses, mas transformar o Recife numa nova Meca para a música eletrônica de alta qualidade”, explicam JV e Racso.

Ingressos e informações

O Phase Festival acontecerá no dia 9 de novembro, no Armazém 14, e os ingressos já estão à venda através do site Evenyx. Os preços variam entre R$ 125 e R$ 3 mil, dependendo do pacote escolhido.

Line-up Completo