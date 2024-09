Festival de Literatura A Letra e A Voz reúne 30 atrações no Recife neste final de semana

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A 21ª edição do Festival Recifense de Literatura A Letra e A Voz abre a temporada de festivais culturais públicos do Recife desta sexta-feira (6) ao domingo (8), ocupando espaços como a Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, e o Cineteatro do Parque, na Boa Vista.

A programação conta com lançamentos de livros, mesas-redondas sobre literatura, além de peças teatrais e shows musicais que dialogam com o universo literário - e que reforça o diálogo entre as linguagens. A grade completa está disponível no fim da matéria. A curadoria é de Dado Sodi.

Os próximos eventos do calendário são: 27º Festival Internacional de Dança do Recife, 23º Festival Recife do Teatro Nacional e 13ª Mostra de Circo do Recife.

Abertura com Lirinha

A abertura ocorrerá no Parque com o espetáculo musical "Poesia Eletrônica", de José Paes de Lira, o Lirinha do Cordel do Fogo Encantado. Realizado a partir das 18h, o show é um recital com diálogo entre músicas, paisagens sonoras, samplers e iluminação cênica.

Homenagens

Com o tema "Pontes Literárias", os homenageados são Heloísa Arcoverde, que tem um trajetória marcada por planejamento e execução da programação literária da cidade; e, in memorian, aos centenários do professor, poeta e ensaísta César Leal, à poetisa Maria do Carmo Barreto Campello e a Osman Lins, romancista, contista, dramaturgo e ensaísta.

"Nossa literatura é tão rica, que temos a felicidade de, num mesmo ano, homenagear três escritores pelos seus centenários, além da querida Heloísa Arcoverde. Esperamos todos lá para debater com os autores, ver bons espetáculos e ter um fim de semana rico de boa literatura", diz a secretária de Cultura do Recife, Milu Megale.

Novidades

Festival A Letra e A Voz em 2023 - MARCOS PASTICH/PCR

No sábado (7), a programação chega à Av. Rio Branco. O tradicional pavilhão está maior e mudou de lugar. A estrutura ficará posicionada no começo da via, na esquina com a Av. Cais do Apolo, incorporando a estátua do poeta da Muribeca.

"A estrutura cresceu e mudou de lugar na Rio Branco, para acolher tanto quem chegar lá para ver a programação, quanto quem estiver apenas passando e se surpreenda com a força da nossa produção cultural", comenta presidente da Fundação de Cultura, Marcelo Canuto.

Outras novidades da estrutura são salas de autógrafos, para os autores receberem os leitores após os lançamentos, e painéis "instagramáveis".

Sábado

A programação do sábado começará cedo, às 9h, com a tradicional Feira de Livros Miguel de Cervantes. À tarde, a partir das 14h30, haverá lançamentos de livro, mesas de debate, performances e batalha de rima, até 21h.

Às 17h, será apresentada a performance teatral "De Adeus e Borboletas ou A Música do Silêncio", com os atores Adriano Cabral, Márcia Cruz, Miguel Cabral e Nina Souza.

Bell Puã lança o EP 'Jogo de Cintura' - UHGO/DIVULGAÇÃO

Às 19h, o festival abre alas para as "Batalhas Cervantinas", que reunirão os quixotescos poetas da nova geração das ruas do Recife: Adelaide, Bruno Bicicastelo, Falik, Jessica Preta e Sofio que, em rimas ligeiras e afiadas, apresentam e representam a cidade de amanhã, nos termos e versos do agora.

Às 20h, Bell Puã traz o espetáculo "Jogo de Cintura", encerrando o sábado com música, poesia, feminismo, ancestralidade, hip hop e embolada.

Domingo

A programação do domingo (8) começa com atrações para as crianças: "No Passinho do Movimento", do grupo Tintim por Tintim, e "Caixinha de Ritmos", de Lulu Araújo, que faz um passeio bem didático pelos mais ancestrais ritmos pernambucanos.

A primeira mesa, às 15h, conta com a participação dos convidados estrangeiros Bárbara Belloc (Argentina) e Luís Serguilha (Portugal), além de Patrícia Vasconcellos e Rodrigo Vasconcellos na mediação.

Lulu Araújo - ERIC GOMES/DIVULGAÇÃO Luna Vitrolira - JOSÉ DE HOLANDA/DIVULGAÇÃO

Às 17h, Luna Vitrolira e Clarice Freire lançam, respectivamente "Memória Tem Águas Espessas" e "Para Não Acabar Tão Cedo", além da celebridade digital Pedro Vinicio, pernambucano de 18 anos, que reúne quase 800 mil seguidores no Instagram. Eduardo César Maia faz a mediação.

"Queremos estar próximos da juventude. Então, toda a programação caminha um pouco para aproximar e aumentar esse diálogo com o jovem. Em 21 edições, o festival viu a chegada do livro digital, que expandiu a literatura. É um grande desafio para quem organiza, manter esse pensamento e trazer a juventude", diz André Brasileiro, secretário executivo de cultura.

Às 18h, o coletivo artístico Mulheres de Repente comanda uma mesa de glosa exclusivamente feminina, para dar voz às mulheres, que sempre tiveram uma eloquente produção, nesta cidade fecundada pela poesia. Às 19h e às 20h, a Cia. Fiandeiros e a cantora Kelly Rosa encerram a programação.

Confira a programação:

Sexta-feira (6/9)

Teatro do Parque

19h30 - Cerimônia de Abertura*

20h - Poesia Eletrônica, com Lirinha

* Entrega dos ingressos na bilheteria do Teatro do Parque, a partir das 18h

Sábado (7/9)

Av. Rio Branco (Recife Antigo)

9h - Feira do Livro Miguel de Cervantes

14h30 - Lançamento de livro "Choro e Frevo – Duas Viagens Épicas", de José Teles

15h - Mesa-redonda "Pontes Literárias", com Bárbara Belloc (Argentina), Lourival Holanda e Wellington de Melo. Mediação de Eduardo César Maia

16h30 - Lançamento do livro "Vidas Secas em Cordel", de Josué Limeira

17h - Performance teatral "De Adeus e Borboletas ou A música do Silêncio", com Adriano Cabral, Márcia Luz, Miguel Cabral e Nina Sousa

17h30 - Mesa-redonda "César, Maria e Osman: 300 Anos de Literatura", Anco Márcio, Delmo Montenegro e Renata Pimentel. Mediação de Heloísa Arcoverde

19h - "Batalhas Cervantinas", com Adelaide, Bruno Bicicastelo, Falik, Jessica Preta e Sofio

20h - Bell Puã apresenta: "Jogo de Cintura"

Domingo (8/9)

Av. Rio Branco (Recife Antigo)

9h - Feira do Livro Miguel de Cervantes

9h30 - "No Passinho do Movimento", com Tintim por Tintim

10h - "Caixinha de Ritmos", com Lulu Araújo

14h30 - Lançamento do livro “Obra Poética I – Arcoboleta (uma Rosa uma Leitora uma Barbárie), de Luís Serguilla

15h - Mesa-redonda “Pontes com o Mundo", com Bárbara Belloc (Argentina), Luís Serguilha (Portugal), Patrícia Vasconcellos. Mediação de Rodrigo Vasconcellos

16h30 - Sessão de autógrafos com Bárbara Belloc e Luna Vitrolira

17h - Mesa-redonda "Letra Digital", com Clarice Freire, Luna Vitrolira e Pedro Vinicio. Mediação de Eduardo César Maia

18h - Mesa de glosa "Mulheres de Repente"

19h - "Vozes do Recife", com Cia. Fiandeiros de Teatro

20h - "O Poeta e a Rosa", com Kelly Rosa