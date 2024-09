Recife vai anunciar programação do Réveillon 2025; saiba mais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

* Matéria atualizada em 09/09, às 16h42, com adiamento do anúncio

A Prefeitura do Recife informou, nesta quinta-feira (5), que irá anunciar a programação completa do réveillon de 2025 na próxima terça-feira (10), a partir das 10h, em uma coletiva no restaurante Tatu Bola, na praia do Pina, Zona Sul da capital.

Contudo, nesta segunda-feira (9), foi informado que o anúncio ocorrerá apenas na próxima semana, com data a confirmar.

O anúncio será feito através da Secretaria de Turismo e Lazer, capitaneada por Antônio Coelho, que irá apresentar a grade de atrações.

O evento deve seguir os moldes do réveillon de 2024, que foi o primeiro a ganhar o atual formato de parceria público-privada, com patrocínios privados e um percentual da área destinada à venda de ingressos.

Em 2024, o réveillon teve três dias de programação, com atrações como Ivete Sangalo, Xand Avião, João Gomes, Raphaela Santos, Nattan, Priscila Senna, Alceu Valença, Mari Fernandez e Conde.