Resumo das novelas, 6/9: Mistério total no último capítulo de Renascer

SBT/TV JORNAL

(15h30) Contigo Sim

Mirta diz a Alma que quer aproveitar a fundação para envolver Ángela em uma fraude milionária e assim acabar com ela. Mirta procura Samanta para verificar se ela queimou a carta, ela garante que sim, mas a mãe de Leonardo desconfia de sua palavra. Samanta e Álvaro sofrem um acidente de carro por excesso de velocidade e dirigir sob efeito de álcool. Adela consegue a liberdade e finalmente conhece o neto.

(20h45) A Caverna Encantada

André revisa o regulamento dos Luíses e Pedro questiona o amigo. Betina e Cristina discutem no Pet Shop Bolhas & Bolhas pelo sumiço do Moleza. As amigas de Anna explicam para Pilar o verdadeiro motivo do impasse entre a garota e Norma. Norma diz a Anna que ela é malcriada e terá severas correções como aulas na diretoria e ficar longe das colegas. César, Betina e Cristina procuram na internet uma mochila como o Moleza, mas Fafá conta que pegou o Moleza e entregou para Anna. Norma confisca o Moleza da garota. André avisa aos amigos que Felipe é o novo integrante dos Luíses. Fafá manda Lavínia ler livros para fazer amigos e melhorar comportamentos. Na biblioteca, Lavínia encontra um símbolo secreto atrás das prateleiras.

(21h45) Gênesis

Esaú debocha de Jacó. Jacó fica perplexo com a atitude de Rebeca. Lia se decepciona com Labão. Bêbado, Esaú tenta caçar. Jacó engana seu pai. Ele é abençoado por Isaque. Esaú descobre que o pai foi enganado e urra de raiva.

REDE GLOBO

(18h) No Rancho Fundo

Quinota fica atordoada ao ver Blandina supostamente dormindo na cama de Artur. Para resolver uma confusão provocada por Aldenor, Margaridinha se oferece para trabalhar com Vespertino no cabaré. Fé se recusa a receber Quintilha para dormir em sua casa. Quinota pede ajuda a Padre Zezo. Blandina observa Artur dormir e teme se apaixonar pelo rapaz. Zefa Leonel afirma ter orgulho da nova empreitada de Tia Salete. Quinota revela a Padre Zezo que Artur está com outra mulher. Artur questiona Ariosto sobre a presença de Jordão Nicácio no escritório.

(19h15) Família é Tudo

Tom passa mal, e Vênus o leva para um hospital. Frida/Catarina tenta conter a emoção diante de Edgar. Hans troca confidências com Gina. Furtado desiste de sair com Catarina. Chicão vai ao show de Andrômeda disfarçado. Electra visita Jéssica na delegacia. Vênus se entristece quando Tom pede para ela chamar Maya. Paulina desconfia de Brenda e conversa sobre isso com Wilson. Murilo surpreende Electra. Lupita termina o namoro com Júpiter. Léo avisa a Brenda que contará a verdade para Vênus. Vênus descobre que Tom tem um aneurisma.

(20h50) Renascer

Capítulo 197 – Sexta-feira

Último capítulo. Não será divulgado.