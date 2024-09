Sambada de Coco e Coqueiro Alto: Evento gratuito celebra a cultura popular de Pernambuco e Paraíba

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Olinda será palco de um encontro cultural único, celebrando a riqueza do coco de roda, no próximo sábado, dia 07 de setembro, ás 19h.

A Sambada de Coco da Tabajara, evento tradicional da Cidade Tabajara, receberá o grupo Coqueiro Alto, de Campina Grande-PB, para um intercâmbio cultural entre Pernambuco e Paraíba.

O evento, gratuito e aberto ao público, será no Recanto Cultural. O objetivo é promover a integração entre artistas, mestres da cultura popular e o público, destacando a ancestralidade e a força dessa tradição nordestina.

Pernambuco e Paraíba

Imagem de grupo de coco tocando em volta da mesa - Wesley Manuel

A Sambada de Coco da Tabajara, que resiste há mais de uma década, abrirá suas portas para receber o grupo Coqueiro Alto, um dos grandes expoentes da cultura do coco de roda paraibano.

Formado em 2015, o grupo traz um repertório que mistura canções tradicionais com composições autorais, levando a essência dos festejos de Campina Grande a novos públicos.

O intercâmbio cultural, além de fortalecer a identidade e a autonomia das comunidades envolvidas, também reforça a conexão entre diferentes estilos de coco do Nordeste, proporcionando uma rica troca entre os músicos de ambos os estados.

Atrações e vivências culturais

O evento contará com a apresentação intitulada “Isso é Coqueiro Alto”, que promete uma verdadeira viagem pelos bairros e tradições de Campina Grande, desde os quintais até os famosos cocos de latada.

Além disso, durante a vivência “Entre Versos e Cocos”, os músicos dos dois estados trocarão experiências sob a condução de Mestres como Ulisses Cangaia e Felipe França, num ambiente de aprendizado e troca cultural.

Sambada de Coco da Tabajara

Criada em 2010 pelo Mestre Ulisses Cangaia, a Sambada de Coco da Tabajara tornou-se um ponto de encontro para mestres e jovens coquistas.

Ao longo dos anos, já passaram por lá grandes nomes da cultura popular, como Mestre Zé Negão, Dona Aurinha do Coco e Guitinho do Xambá, além de grupos da nova geração como o Coco do Catucá.

O evento promove a democratização da cultura, sempre com o microfone aberto para quem desejar compartilhar sua arte.

Coqueiro Alto

O grupo Coqueiro Alto já levou seu coco de roda para estados como Paraíba, Bahia e Rio de Janeiro.

Focado em um processo de urbanização do coco, o grupo se destaca por seu trabalho autoral, que mescla a tradição com uma linguagem contemporânea, mantendo viva a essência dessa manifestação cultural.

Agora, com o apoio do Edital Arte na Bagagem, do Governo da Paraíba, o grupo faz sua estreia em Pernambuco, prometendo encantar o público pernambucano com sua energia e musicalidade.

Serviço