Em tratamento contra câncer, Preta Gil revela que precisou amputar o reto: "não posso ter vergonha"

A cantora concedeu entrevista à apresentadora Maju Coutinho, que será exibida no programa Fantástico, da TV Globo, neste domingo (8)

A cantora Preta Gil, 50 anos, revelou em entrevista ao Fantástico que precisou amputar o reto dentro do tratamento contra o câncer.

Diagnosticada com câncer no intestino em 2023, a artista viu a doença voltar neste ano, com quatro tumores.

A informação sobre a amputação do reto foi repassada pela cantora em entrevista que irá ao ar no programa da TV Globo neste domingo (8).

"Tudo nessa doença é um grande tabu. Eu amputei o reto e não posso ter vergonha [disso] porque é a minha realidade", disse Preta Gil à apresentadora Maju Coutinho.

A cantora recebeu alta neste domingo após concluir um novo ciclo de quimioterapia.

O que é amputação do reto?

A amputação abdominoperineal do reto trata-se de um procedimento que remove o reto e o canal anal. Depois da cirurgia, é necessário realizar uma colostomia para permitir o esvaziamento do intestino.

Volta do câncer de Preta Gil

Ainda segundo a cantora, os quatro tumores nasceram dentro de seis meses: são dois linfonodos, uma metástase no peritônio e uma lesão no ureter.

O câncer retornou aproximadamente um ano após a cantora anunciar que estava curada: "Não é fácil, mas a gente não tem outra opção a não ser encarar".



