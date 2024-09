Horóscopo, 9/9: O dia começa agitado e há sinal de mudanças importantes pela frente

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

ÁRIES

Mercúrio favorece a concentração no trabalho nesta segundona, e você vai mergulhar de cabeça nas tarefas. Aproveite para fazer mudanças mais significativas, inclusive na carreira, e use seu raciocínio rápido para analisar surpresas. O amor pode ficar em segundo plano. Cor: AMARELO Palpites: 23, 50, 05

TOURO

Com Mercúrio brilhando em seu paraíso astral, ideias criativas e facilidade para se expressar serão seus melhores trunfos no serviço, bebê. A tarde será ideal para fazer alguns ajustes na rotina, repensar decisões e abrir espaço para novidades. O amor conta com ótimas vibes. Cor: PRATA Palpites: 54, 29, 45

GÊMEOS

Sua disposição para encarar as tarefas será a chave para ter sucesso, então bora lá botar as mãos na massa! À tarde, a Lua brilha em Sagitário e avisa que você deve buscar a companhia de pessoas importantes em sua vida. No amor, mostre seu lado mais descontraído. Cor: VIOLETA Palpites: 58, 22, 13

CÂNCER

Mercúrio promete estimular seu lado comunicativo, e você vai dar um show na hora de lidar com clientes, colegas e pessoas próximas. Mas no final da tarde, a Lua entra em Sagitário e avisa que vai precisar focar para terminar as tarefas. No amor, valorize o diálogo. Cor: BRANCO Palpites: 20, 02, 16

LEÃO

A entrada de Mercúrio em sua Casa da Fortuna promete as melhores vibes pra lidar com dinheiro. Mas é melhor não exagerar nos gastos! O astral também sinaliza alguns perrengues na convivência com pessoas de casa. O amor fica protegido, mas é melhor não exagerar na possessividade. Cor: CINZA Palpites: 20, 29, 11

VIRGEM

O diálogo será o caminho para se entender melhor com as pessoas, mas escolha as palavras com cautela e não deixe nada no ar. Depois, a Lua avisa que talvez seja hora de cuidar das tarefas domésticas, ou de assuntos que envolvem a família. No amor, controle o ciúme. Cor: AZUL Palpites: 48, 21, 36

LIBRA

Mercúrio entra em seu inferno astral logo cedo e pede cautela em alguns momentos. A Lua facilita os contatos mais tarde, mas também há risco de mal–entendido à noite. Bate na madeira! No amor, um bom papo pode resolver qualquer problema. Cor: PRETO Palpites: 31, 23, 51

ESCORPIÃO

As amizades contam com as melhores energias e você terá ótimas oportunidades de conquistar seus objetivos. Depois, a Lua destaca sua habilidade para lidar com as finanças, embora não seja a melhor ideia contar com a sorte neste setor. O ciúme pode incomodar no amor. Cor: AZUL-MARINHO Palpites: 15, 44, 51

SAGITÁRIO

Sagita, Mercúrio vai dar aquele gás que faltava pra você focar na carreira e correr atrás de novas oportunidades. Mas faça isso nos bastidores, porque você vai se sair melhor se mantiver seus sonhos em segredo por enquanto. No amor, aposte no bom humor. Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpites: 23, 05, 04

CAPRICÓRNIO

Mercúrio vai brilhar em Virgem, e você pode aproveitar para se dedicar aos estudos, planejar uma viagem ou matar a saudade de quem anda distante. O dia vai pedir mais foco da sua parte, mas as tarefas feitas em equipe prometem ótimos resultados. O amor recebe ótimas energias. Cor: GOIABA Palpites: 10, 30, 55

AQUÁRIO

O dia começa agitado e há sinal de mudanças importantes pela frente, graças à chegada de Mercúrio em Virgem. E você pode aproveitar para fazer movimentos importantes na carreira! E a entrada da Lua em Sagitário traz à tona seu lado mais sociável. Uma boa dose de paixão pode animar o amor. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 29, 45, 11

PEIXES

Com Mercúrio protegendo suas relações, tudo o que for feito em parceria têm mais chance de se tornar um sucesso, inclusive no trabalho. No final da tarde, sua mente pode se voltar para assuntos mais sérios e sua ambição tem tudo para crescer. O amor conta com vibes positivas. Cor: CREME Palpites: 41, 60, 33