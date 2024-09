Resumo das novelas, 9/9: Viola e Luma nascem no mesmo dia, na estreia de Mania de Você

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

SBT/TV JORNAL

(15h30) Contigo Sim

Quando Ángela sabe que não conseguem encontrar doadores de sangue para Samanta, não hesita em ajudar. A imprensa persegue Dom Gerardo porque querem saber o estado de saúde de sua filha. Pablo consegue acordar. Ángela visita Álvaro e garante que, apesar de todo o mal que lhe causou, ela nunca lhe desejou mal, por isso espera que ele se recupere. Darío reune Leonardo com Julio na esperança de que possam conversar como pai e filho.

(20h45) A Caverna Encantada

André admite aos amigos que levou Anna para a toca dos Luíses, o que constitui uma infração por ter levado uma menina ao local. Mesmo com a desaprovação dos outros membros do grupo, André pede para ser expulso, e Felipe e Rui comemoram a exclusão do líder dos Luíses. Flora comenta com Lavínia que o símbolo da fechadura atrás da estante da biblioteca é o mesmo símbolo do carimbo de Anna. Gabriel convence Norma a liberar Anna do castigo, mas a diretora mantém Moleza preso em uma gaiola. Pilar fica contente por Gabriel ter ajudado a garota. Thomas revela a Goma que gostaria de trabalhar na Kiwi, uma empresa de celulares, computadores e tecnologia. Disfarçado, Goma finge ser recrutador da Kiwi e oferece emprego para Thomas. Dalete, Tonico e até mesmo a Elisa alertam Norma de que ela está passando dos limites ao não querer devolver Moleza para Anna.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Bachir é surpreendido pela destreza de Hanna. Lia se emociona com a revelação de Yarin. Abimeleque faz uma aliança com Isaque. Labão chora diante de Lia. Dez anos depois, Jacó discute com Esaú. Jacó fica desconfortável com as palavras de Isaque. Isaque e Rebeca se decepcionam com Esaú. Lia e Jacó sonham com um amor.

REDE GLOBO

(18h25) No Rancho Fundo

Zefa Leonel aconselha Primo Cícero sobre Quintilha. Seu Tico Leonel ameaça Sabá Bodó. Quintilha influencia Tobias Aldonço a desejar a suposta fortuna de Fé. Primo Cícero afirma a Esperança que não irá mais brigar pelas terras de Zefa Leonel. Quinota ajuda Torquato Tasso, que se recusa a acreditar na união de Artur e Blandina. Quinota chora nos braços de Caridade por conta da separação de Artur. Guilherme Tell pede ajuda a Marcelo Gouveia e Jordão Nicácio para seu duelo com Nastácio. Deodora expulsa Margaridinha e Benvinda do cabaré, e Vespertino se revolta. Ariosto tenta seduzir Zefa Leonel, que ameaça o empresário.

(19h40) Família é Tudo

Tom confronta Brenda. Murilo explica para Vênus que ela não pode retirar a denúncia que fez contra Ramón. Electra sorri vitoriosa ao ver o desespero de Jéssica. Otto captura Vênus, e a usa para atrair Léo. Chantal mostra para Lupita a gravação feita por Priscila. Frida/Catarina vê Plutão consolar Júpiter e se emociona. Andrômeda e Sheila chegam para se apresentar no programa de TV. Ubaiara tenta aconselhar Guto. Maya entrega mais uma carta anônima para Jéssica. Brenda decide ir ao encontro de Otto. Ubaiara/Pierre termina seu romance com Nanda. Guto convida Mila para sair. O pneu do carro de Tom fura, e ele interrompe a perseguição contra a mãe. Brenda se mostra para Vênus.



(21h30) Mania de Você

Viola e Luma nascem no mesmo dia. Marcel leva Viola, abandonada pela mãe, para casa. Luma é herdeira de Cecília, que morre no parto da filha. Molina e Mércia armam para afastar o pai biológico de Luma, de olho na fortuna da criança. Passam-se 12 anos. Mavi se impressiona com Viola, ao vê-la fazendo acrobacia no sinal de trânsito. Em Angra dos Reis, Molina receia que a relação de Luma com Rudá possa atrapalhar seus planos. Rudá e Luma fazem um pacto de amor. Após alguns anos em Paris, Luma volta ao Brasil, para desespero de Molina. Luma afirma a Rudá que voltou para se casar com ele. Moema lembra a Rudá que a mulher da vida dele ainda está para chegar. Viola defende Marcel de Mosquito, e Mavi ajuda a menina a sair da comunidade.