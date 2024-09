Caso Eliza Samudio terá detalhes inéditos revelados em documentário na Netflix

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Plataforma de streaming promete trazer à tona "detalhes inéditos do caso e que foram negligenciados na época", incluindo conversas e mensagens

Em 2010, o assassinato de Eliza Samudio, envolvendo o ex-goleiro Bruno Fernandes das Dores de Souza, parou o país e ganhou destaque ao redor do mundo. Catorze anos depois, a história ganha nova perspectiva no documentário da Netflix, "A Vítima Invisível: O caso Eliza Samudio", que estreia em 26 de setembro.

A plataforma de streaming promete trazer à tona "detalhes inéditos do caso e que foram negligenciados na época". O filme teve acesso exclusivo a conversas e mensagens que a jovem trocava com amigos, revelando um lado íntimo da vítima que não recebeu espaço na época do crime.

Assim, o documentário terá foco em sua trajetória e nos eventos que antecederam o seu desaparecimento, apresentando os acontecimentos sob o ponto de vista de Eliza.

Caso marcou o País

"A Vítima Invisível: O caso Eliza Samudio" é um longa documental da Netflix, produzido pela Boutique Filmes, com roteiro de Carol Pires e Caroline Margoni e direção de Juliana Antunes.

Na época da investigação, oito pessoas foram condenadas pelo sequestro e assassinato de Eliza, mas, até hoje, seu corpo não foi encontrado, deixando um emaranhado de mistérios e contradições.

Novo lançamento de serial killers

Aproveitando o sucesso do gênero "true crime", a plataforma também lançará a minissérie "Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais", uma antologia que dá continuidade a "Dahmer: Um Canibal Americano".

A minissérie da Netflix reconta o caso real dos irmãos Lyle e Erik Menendez, que, no final dos anos 1980, assassinaram seus pais na mansão da família em Beverly Hills. A direção será dos showrunners Ryan Murphy e Ian Brennan.

Os crimes foram perpetrados com armas de fogo, e logo após, os irmãos ligaram para a emergência, alegando ter encontrado os corpos.