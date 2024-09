Recife recebe festival literário infantil com atividades gratuitas; confira programação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A CAIXA Cultural Recife celebra a literatura indígena com o festival literário infantil "Histórias da Floresta". Entre os dias 11 e 29 de setembro, o evento mergulha no universo das culturas indígenas, promovendo uma programação para além da leitura.

Com atividades como instalação imersiva, oficinas, feiras literárias e apresentações artísticas, o festival se destaca por sua abordagem que celebra as raízes culturais do Brasil.

Literatura indígena em foco

Patrocinado pela CAIXA e pelo Governo Federal, o "Histórias da Floresta" tem como objetivo principal fomentar o interesse pela literatura indígena, especialmente entre os mais jovens.

No entanto, a programação também oferece espaço para adultos, com palestras e bate-papos com renomados autores indígenas, como Daniel Munduruku, Cristino Wapichana e Auritha Tabajara, que compartilharão suas visões sobre a importância de manter viva a tradição oral e escrita dos povos indígenas.

Instalação imersiva e sensorial



Um dos destaques do evento é a instalação "Floresta Viva", que transformará a Galeria da CAIXA Cultural Recife em um espaço cenográfico repleto de mais de 300 espécies de vegetação natural.

Este ambiente sensorial recriará sons e narrativas da floresta, oferecendo uma experiência de imersão no cotidiano indígena.

A estrutura da instalação é inspirada no Ocaruçu, uma tradicional construção indígena usada para contar histórias e promover encontros comunitários, tornando a visita ainda mais enriquecedora.

Programação para todas as idades

Além da instalação, o festival contará com uma ampla gama de atividades culturais, como contação de histórias, oficinas e apresentações artísticas, para todas as idades.

As atividades são cuidadosamente planejadas para estimular a criatividade e promover a educação ambiental e cultural, destacando a importância da preservação das tradições e da natureza.

O "Histórias da Floresta" já passou por cidades como Brasília, Curitiba e Fortaleza, valorizando as raízes culturais e ancestrais dos povos indígenas brasileiros.

Feira do livro e atividades educativas



A partir do dia 24 de setembro, a programação do festival inclui uma Feira do Livro, que se estende até o último dia do evento, em 29 de setembro.

Confira a programação completa

Instalação Floresta Viva

Período: 11/09 a 29/09/2024

Horários: Terça a sábado, das 10h às 20h; Domingo, das 10h às 18h

Local: Galeria 2

Visitas mediadas à Instalação: Consultar datas, horários e agendamentos no Site da CAIXA Cultural

Quinta-feira (12/09)

15h - Oficina Nossa Nação é estrelar com Daruê Malungo

Sexta-feira (13/09)

19h - Bate-papo com Daniel Munduruku – Mediação: Jamila Marques

Sábado (14/09)

11h - Contação de Histórias – A grande aventura da floresta, com Érica Montenegro

14h - Contação de Histórias – Histórias do Baobá: árvore da vida, com Joaninha Dias

16h - Música – Vozes das sementes com Sementes de Maracá

Domingo (15/09)

15h - Contação de Histórias – Nós: uma antologia de histórias indígenas, com Érica Verçosa

Quinta-feira (19/09)

15h – Oficina: A Floresta que habita em mim, com Geovane Silva

19h – Bate-papo com a autora Bell Puã – Mediação: Roma Júlia

Sexta-feira (20/09)

19h - Bate-papo com as autoras Odailta Alvez e Inaldete Pinheiro – Mediação: Anita Presbitero

Sábado (21/09)

11h - Contação de Histórias - Raízes e Histórias: Contos de Nossas Famílias, com Roma Júlia

14h – Contação de Histórias – História de Cobra Grande, com Meg Manauara

16h - Apresentação artística – Zé Tamanquinho: o despertar de uma nação cultural

Domingo (22/09)

11h - Oficina Imersiva Infantil - Histórias e Cantos da Língua Guarani

15h - Contação de Histórias - História de Cobra Grande, com Meg Manauara

Feira do Livro

Período: de 24/09 a 29/09 (de terça a domingo)

Terça-feira (24/09)

09h às 12h e 14h às 17h - Formação com professores (duas turmas)

Quarta-feira (25/09)

15h - Apresentação artística - O Maracatu Infantil Nação Estrelar

Quinta-feira (26/09)

15h - Contação de Histórias - Minha avó me contou e eu gosto de contar

19h - Bate-papo com Auritha Tabajara

Sexta-feira (27/09)

15h - Sarau Sons, palavras e fofocas ancestrais

19h - Bate-papo com Cristino Wapichana

Sábado (28/09)

11h - Contação de Histórias - Histórias da Floresta, com Simone Karajá

14h - Contação de Histórias - Cantando as cafurnas com o grupo Sekhe F'thoà Ful'ni-ô

16h - Oficina - O Canto do Urú: entre o céu e a terra

Domingo (29/09)