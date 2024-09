Resumo das novelas, 10/9: Norma dá aula sobre regras e liderança para Dalete, Tonico e Elisa, em A Caverna Encantada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

SBT/TV JORNAL

(15h30) Contigo Sim

Álvaro recebe a visita de um médico que lhe informa que, devido ao seu estado, é pouco provável que recupere a visão. Alma vê Ángela saindo do hotel com Leonardo. Gerardo consulta a possibilidade de uma cirurgia estética para ajudar Samanta a reconstruir o rosto. Alma faz barulho no hospital ao ver Ângela e Leonardo saindo do hotel. Samanta, ao ver o pai, garante que agora ela virou aquele “monstro” como tantas vezes a chamou. Oscar confessa a Eddy que foi Samanta quem fez mal ao bebê de Ángela. Mirta encontra a carta que Yolanda deixou para Leonardo no escritório de Samanta. Ángela garante a Darío que Álvaro já é coisa de seu passado.

(20h45) A Caverna Encantada

Norma dá aula sobre regras e liderança para Dalete, Tonico e Elisa, após ficar incomodada com o comportamento dos colaboradores. Moleza alerta Anna de que Lavínia está procurando pelo carimbo. Disfarçado de recrutador da Kiwi, Goma pede a carteira de trabalho para Thomas, que o entrega. Os meninos dos Luíses querem que Pedro seja o novo líder do grupo, mas o garoto não quer assumir o cargo. Thomas percebe que caiu em um golpe e pede ajuda de Shirley e Wanda. Na diretoria, Felipe e Rui armam cilada para André, que acaba rasgando o livro de normas da diretora Norma, que flagra o ato e dá demérito ao garoto. Lavínia fica impaciente com a ajuda de Flora, mas ambas cobrem a fechadura da estante para que Anna não a encontre.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Esaú debocha de Jacó. Jacó fica perplexo com a atitude de Rebeca. Lia se decepciona com Labão. Bêbado, Esaú tenta caçar. Jacó engana seu pai. Ele é abençoado por Isaque. Esaú descobre que o pai foi enganado e urra de raiva.

REDE GLOBO

(18h) No Rancho Fundo

Ariosto enfrenta Zefa Leonel, e Deodora questiona a proximidade dos dois. Dracena se irrita com a manipulação de Blandina a Zé Beltino. Tia Salete aconselha Dracena sobre Zé Beltino. Marcelo Gouveia planeja usar Guilherme Tell em seu plano com Jordão Nicácio. Quinota tenta comprar a parte de Artur no restaurante de Caridade. Ariosto afirma a Artur que os Leonel agora são seus inimigos. Vespertino recontrata Margaridinha, que comemora com Benvinda. Quinota oferece um emprego para Torquato Tasso. Ariosto comenta com Deodora que os Leonel têm uma grande dívida com ele pela quebra de contrato. Ariosto pensa em Zefa Leonel.

(19h15) Família é Tudo

Brenda revela tudo o que fez para Vênus. Tom sente fortes dores de cabeça. Lupita vai com Chantal para o show de Júpiter. Frida/Catarina convence Edgar a conversar com ela. Léo se revolta contra Brenda. Otto arma cenário para eliminar Vênus e Léo, e Brenda implora pela vida do filho. Guto prepara uma surpresa para Mila. Tom vê o chalé em chamas e segue até o local. Jéssica e Hans discutem sobre o autor das cartas anônimas. Electra informa a Murilo que finalizará seu plano contra Jéssica. Plutão e Nicole se emocionam ao ver o show de Júpiter. Frida pensa em se revelar para Edgar. Lupita se declara para Júpiter. Tom invade o chalé em chamas para salvar Vênus.



(20h45) Mania de Você

Mavi aproveita a ausência de Mércia e instala microcâmeras no escritório de Molina. Viola não se sente confortável na presença de Molina. Viola conhece Rudá por acaso na ilha.