Festival Estudantil de Teatro e Dança reúne 13 espetáculos no Recife; confira programação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

São três espetáculos para as infâncias e dez para adultos, além de mostra de coreografias com cinco diferentes; espetáculos ocorrem no Teatro Apolo

O Festival Estudantil de Teatro e Dança (FETED) chega à sua 21ª edição a partir desta quarta-feira (11), indo até o dia 22 de setembro, sempre de quarta a domingo, no Teatro Apolo, no Centro do Recife. Os ingressos custam R$ 20, à venda no próprio local, sendo que 80% deste valor é revertido para cada conjunto participante.

A grade do festival reúne 13 espetáculos de teatro, sendo três para as infâncias e dez para adultos, além de uma mostra de coreografias com cinco diferentes trabalhos em dança popular, contemporâneo e ballet clássico.

Apesar da falta de aprovação nos editais culturais disponíveis, o evento sendo realizado anualmente pelo produtor Pedro Portugal - a única parada aconteceu em 2020, devido à pandemia mundial. O apoio ocorre por parte da Fundação de Cultura e Secretaria de Cultura da Prefeitura do Recife e do Centro de Formação e Pesquisa das Artes Cênicas Apolo-Hermilo.

Propósito

"Sem caráter competitivo, mas com visibilidade para futuras parcerias de apresentação, o FETED já lançou muita gente de talento no meio cênico e certamente novas promessas vão surgir, tanto no teatro adulto como no teatro para as infâncias ou na dança", diz o produtor Pedro Portugal.

Oroboro, da Universidade Federal de Pernambuco – Recife - EVA OLIVEIRA/DIVULGAÇÃO Você Precisa Saber de Mim, da Escola Municipal de Arte João Pernambuco – Recife - ALEXANDRE CHAGAS/DIVULGAÇÃO Você Precisa Saber de Mim, da Escola Municipal de Arte João Pernambuco – Recife - ALEXANDRE CHAGAS/DIVULGAÇÃO

A intenção é reunir grupos de teatro e dança de escolas públicas e particulares, coletivos independentes, ONGs e de universidades para revelar talentos em início de carreira, oportunizando a todos saírem dos limites escolares para uma exibição pública num palco profissional.

Espetáculos

Neste ano, a diversidade cênica abraça do teatro de horror à palhaçaria, de musicais para as infâncias à adaptação para o mangue de tragédia clássica, de comédias pautadas em drama circense ou no absurdo do cotidiano banal, até às experiências de se já viver na velhice.

Pessoas de várias faixas etárias compõem as atrações, de crianças à terceira idade, todas do Recife, Olinda, Camaragibe, Jaboatão dos Guararapes e Igarassu.

Entre as peças na programação estão "Senhora" (Coletivo Alfazema – Recife), "O Assassino da Gravata Vermelha" (Curso Desvendando o Teatro, do grupo Teatro do Amanhã – Recife); "Coisas do Mar" (Espaço Cultural Grupo Ariano Suassuna – Igarassu).

Homenageados

Nesta edição, dois grandes artistas e educadores são homenageados, a coreógrafa e diretora Fátima Freitas e o ator, diretor e produtor Didha Pereira, ambos com longa carreira no campo cultural.

Cena Expandida

O 21º Festival Estudantil de Teatro e Dança participa do núcleo "Cena Expandida", junto a dois outros importantes eventos, o Cena Cumplicidades e o Festival Reside.

Confira a programação

Quarta-feira (11)

19h Senhora (Coletivo Alfazema – Recife). Texto: João Pedro Pinheiro. Direção: João Pedro Pinheiro e Larissa Pinheiro.

Quinta-feira (12)

O Assassino da Gravata Vermelha (Curso Desvendando o Teatro, do grupo Teatro do Amanhã – Recife). Texto: adaptado do drama circense “O Estrangulador”, de autor desconhecido, por Rodrigo Hermínio. Direção: Rodrigo Hermínio.

Sexta-feira (13)

19h "O Quinto Elemento, Quem Sou?" (Grupo de Teatro Experimental Loyola, da Escola de Referência em Ensino Fundamental Santo Inácio de Loyola – Olinda)

Sábado (14)

16h Coisas do Mar (Espaço Cultural Grupo Ariano Suassuna – Igarassu). Texto: criação coletiva do Grupo Teatral Ariano Suassuna. Direção: Kattianny Torres e Albanita Almeida.

20h Você Precisa Saber de Mim (Escola Municipal de Arte João Pernambuco – Recife). Criação dramatúrgica a partir do livro Verdade Tropical, de Caetano Veloso, e letras de canções do Movimento Tropicalista. Concepção e direção: Fred Nascimento.

Domingo (15)

16h "Alice no País das Maravilhas" (Colégio DOM – Olinda). Texto adaptado da obra de Lewis Carroll. Adaptação e direção: Gabi Cabral.

20h Oroboro (Universidade Federal de Pernambuco – Recife). Criação coletiva. Direção: Eva Oliveira.

Quarta-feira (18)

19h Medéia: Da Lama ao Caos (Espaço Cênicas – Recife). Texto adaptado a partir da obra de Eurípedes. Adaptação e direção: Antônio Rodrigues.

Quinta-feira (19)

19h Entre Nós (Escola Municipal de Arte João Pernambuco – Recife). Texto e direção: Danilo Santos.

Sexta-feira (20)

19h Duas Vezes Valentin (Universidade Federal de Pernambuco – Recife). Texto adaptado coletivamente a partir de obras de Karl Valentin. Direção: Diniz Luz, Luan Lucas Leite e Ruan Henrique.

Sábado (21)

16h Mostra de Coreografias (“Viva o Frevo”, com a Erefem Monte Verde – Jaboatão dos Guararapes, direção Conceição Silva e Elaine Cristina; “Mateus e Catirina: Uma Aventura Dançante na Cidade Dois Rios”, com a Escola Municipal Dois Rios – Recife, direção Osvaldo Lima; “Frevo Mulher”, com a Escola de Frevo Maestro Fernando Borges – Recife, direção Anastácia Xuanke e Alice Lacerda; e “Uma Vida Para Dizer Que te Amo”, com o Núcleo de Atividades Culturais – Camaragibe, direção Rodrigo Gomes. Participação especial da Academia Fátima Freitas).

20h Espelhos – Flores de Plástico Não Desabrocham (Hipérion Escola de Artes – Recife). Texto e direção: Simone Wanderley.

Domingo (22)

16h Espelhos – Flores de Plástico Não Desabrocham (Hipérion Escola de Artes – Recife). Texto e direção: Simone Wanderley.

20h HRWJXN! – Jogando Com Palhaçaria (Universidade Federal de Pernambuco – Recife). Criação coletiva. Direção: Marianne Consentino.