HORÓSCOPO 10.09: Mudanças chegam rápido demais neste momento

Veja quais são as mensagens enviadas pelos astros para a sua vida nesta terça-feira (10), segundo as previsões feitas pelo astrólogo João Bidu

ÁRIES - Há boas chances de que os problemas se resolvam de maneira muito mais fácil do que estava esperando, então confie na sorte e faça a sua parte. Mas toda essa impulsividade pode atrapalhar: tente refletir um pouco mais antes de tomar uma decisão. O amor conta com ótimas energias. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 53, 23, 35



TOURO - Você vai precisar de jogo de cintura para lidar com algumas mudanças que podem cair de paraquedas no seu colo, Touro. Mas não há motivo para se preocupar, afinal, tudo indica que essas surpresas serão favoráveis aos seus interesses. No amor, a paixão será intensa. Cor: PRETO Palpites: 58, 50, 22



GÊMEOS - Você começa o dia com disposição para interagir com as pessoas, trocar ideias e expandir seus contatos. No trabalho, sua habilidade para lidar com as pessoas será seu maior trunfo. À noite, as estrelas avisam que os relacionamentos estarão perfeitos, especialmente na vida amorosa. Cor: ROSA Palpites: 16, 47, 38



CÂNCER - Se depender das estrelas, o serviço conta com as melhores energias, sinal de que você já vai começar o dia com boas oportunidades! Mas o astral muda, e o equilíbrio será a chave para cuidar da sua saúde. No amor, talvez tenha que ceder em algumas coisas para manter a harmonia. Cor: AZUL Palpites: 47, 38, 43



LEÃO - A Lua segue firme e forte em seu paraíso astral, mas no trabalho será preciso colocar as mãos na massa também se quiser ver resultados. Aproveite o seu jeito carismático. A sorte promete sorrir para você e pode ter uma ótima notícia! Mas é no amor que a sua estrela realmente vai brilhar! Cor: LILÁS Palpites: 25, 52, 20



VIRGEM - Os astros enviam energias maravilhosas nesta terça e isso pode se refletir na relação com a família. Lembranças do passado prometem aquecer seu coração. À noite, as vibes serão melhores para as finanças da família. No amor, o ciúme pode causar briga se você exagerar. Cor: AZUL-TURQUESA Palpites: 58, 31, 14



LIBRA - Seu lado comunicativo e animado tem tudo para contagiar as pessoas! As energias são muito positivas para trocar ideias ou fazer uma viagem rápida. Você estará com a mente a mil por hora, e não terá dificuldade para manter o foco. No amor, curta um astral mais leve. Cor: CINZA Palpites: 49, 22, 40



ESCORPIÃO - Você começa o dia com seu foco nas finanças, e pode ter algumas conquistas envolvendo dinheiro. À noite, o astral fica melhor ainda. Siga seus instintos, assim há chance de descobrir um segredo ou recuperar algo perdido. O ciúme será o maior desafio para manter a paz no amor. Cor: VERMELHO Palpites: 10, 43, 18



SAGITÁRIO - A Lua segue firme e forte em seu signo, sinal de que vai sobrar disposição para ir atrás dos seus objetivos. Só não vale perder o foco no que é importante! À noite, as amizades estão protegidas e o contato com a turma tem tudo para ser divertido. No amor, aposte no bom humor. Cor: BEGE Palpites: 05, 35, 44



CAPRICÓRNIO - Com a Lua ainda infernizando o seu astral, você precisa criar coragem e encarar o dia, então, a dica é tirar proveito da sua intuição. Cuidar das tarefas de rotina fica mais fácil se puder trabalhar de maneira mais isolada. No amor, faça a sua parte para manter o astral mais leve. Cor: AMARELO Palpites: 27, 57, 48



AQUÁRIO - Seu lado sonhador e sua habilidade para reunir pessoas diferentes farão toda a diferença para se entender melhor com as pessoas. Ótimo dia para dar um passo mais ousado na busca de um sonho, especialmente se contar com o apoio de pessoas próximas. O amor segue blindado! Cor: VIOLETA Palpites: 26, 53, 17



PEIXES - Com a sua ambição em alta, tudo indica que esta terça começa com muito trabalho pela frente, Peixes! À noite, porém, o astral será perfeito para fazer algumas mudanças e até tentar um estilo diferente. O amor fica mais animado. Cor: LILÁS Palpites: 58, 13, 14