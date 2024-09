Orquestra Sinfônica do Recife faz quatro concertos gratuitos em setembro; confira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Apresentações no Teatro de Santa Isabel, terão como maestros convidados Marcos Antônio Silva Santos e a maestrina francesa Nathalie Marin

A Orquestra Sinfônica do Recife abre, nesta quarta-feira (11), às 20h, no Teatro de Santa Isabel, a agenda de setembro dos concorridos concertos gratuitos, oferecidos pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife.



Além desta quarta, estão programadas apresentações nos dias 12, 24 e 25. Os ingressos serão distribuídos de duas formas, no dia de cada apresentação: pela internet, a partir das 10h, no site ingressossantaisabel.recife.pe.gov.br, e presencialmente, na bilheteria do Santa Isabel, a partir das 19h.

Os concertos deste mês serão dedicados à música francesa e regidos por maestros convidados. As primeiras apresentações de setembro, nesta quarta e quinta-feiras (11 e 12), terão regência do maestro mineiro Marcos Antônio Silva Santos.

Maestros convidados

Já nos próximos dias 24 e 25, a orquestra será regida pela maestrina francesa Nathalie Marin, naquela que será a estreia de uma regente internacional no púlpito do conjunto orquestral recifense, declarado patrimônio imaterial da cidade e considerado o mais antigo em atividade ininterrupta do país.

Sob a batuta de Marcos Antônio, o repertório dos dois concertos desta semana contará com três peças: "Petite Suite", de Debussy, "Ma Mère l'Oye", de Maurice Ravel, além da "Sinfonia Nº 2", de Beethoven.

Mestre e doutor em Música, pela Universidade Federal de Minas Gerais, Marcos Antônio Silva Santos é professor de prática de orquestra na Associação Casa de Música de Ouro Branco e regente da Orquestra de Câmara de Ouro Branco. Atua também como compositor e arranjador.

Orquestra

A Orquestra Sinfônica do Recife foi fundada no dia 30 de julho de 1930, por Walter Cox, pelo compositor Ernani Braga e por Vicente Fittipaldi, seu primeiro maestro, que permaneceu à frente do conjunto sinfônico até 1961.

À época, denominava-se Orquestra Sinfônica de Concertos Populares e só em 1949, quando vinculou-se à gestão municipal, passou a se chamar Orquestra Sinfônica do Recife.

Além de Fittipaldi, já teve como regentes: Mário Câncio (1962-1974); Guedes Peixoto (1975-1984); Eleazar de Carvalho (1985-1988); Eugene Egan(1989); Arlindo Teixeira (1991), Diogo Pacheco (1992); Carlos Veiga (1993-2000); Osman Giuseppe Gioia (2001-2013); e Marlos Nobre (2013-2020).