Resumo das novelas, 11/9: Akia dá uma sugestão maliciosa a Esaú, em Gênesis

SBT/TV JORNAL

(15h30) Contigo Sim

Gerardo pede a Leonardo que cuide da imagem de Ángela, por isso o aconselha a encerrar seu casamento com Alma. Mirta espera que Gerardo deixe para ela a administração do hospital. Alma ameaça Leonardo de processá-lo por abandonar casa e não cumprir suas obrigações de pai. Samanta faz sua primeira cirurgia reconstrutiva. Gerardo descobre a fraude que Álvaro cometeu com o consórcio hospitalar. Oscar confessa a Leonardo que foi Samanta quem atentou contra a vida do bebê de Ángela. Mirta queima a carta de Yolanda. Nancy avisa Leonardo que ele primeiro deve se divorciar e depois sair de casa para não perder os direitos parentais sobre sua filha. Álvaro pergunta a Ángela se ela lhe dá permissão para ficar alguns dias no bairro.

(20h45) A Caverna Encantada

Elisa dá aula para Nina e Benjamin para provar a Norma que é capaz de ser professora, mas a inspetora adormece durante a aula. Benjamin e Nina vestem Elisa de palhaça e Norma não gosta da situação. Pedro quer que André volte aos Luíses, mas Felipe e Rui impedem. Após conselhos de Gabriel, Pedro aceita ser líder dos Luíses e decreta a lei de Aslan, perdoando André de todas as acusações. Gabriel se encanta com Pilar, que prepara uma aula de criptograma para os alunos. Anna e Moleza encontram a fechadura secreta na biblioteca e percebem que o carimbo é compatível. Anna leva Isadora para conhecer a fechadura, mas ambas não conseguem abri-la

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Akia dá uma sugestão maliciosa a Esaú. Rebeca pede perdão a Isaque. Lia sente as palavras ditas por Raquel. Rebeca pede para Jacó se afastar de Esaú. Jacó é surpreendido por Esaú. Lúcifer entra no caminho de Jacó.

REDE GLOBO

(18h25) No Rancho Fundo

Ariosto esconde um retrato de Zefa Leonel e Deodora percebe. Os Leonel se preocupam com as perseguições de Ariosto e Sabá Bodó. Nastácio confessa que se tornou sócio do restaurante, e Caridade o beija. Deodora sofre ao constatar que Ariosto não lhe tem afeto. Artur gosta de conhecer o lado sincero de Blandina. Quinota aluga uma casa na cidade. Zefa Leonel pede ajuda financeira a Quinota. Vespertino admira Margaridinha, e compara a menina a Tia Salete. Blandina oferece aliança a Seu Tico Leonel contra Ariosto. Marcelo Gouveia e Jordão Nicácio combinam com um mafioso de usar Guilherme Tell para transportar pedras preciosas. Corina Castello pede ao Guarda Marcôni para atrapalhar Tia Salete. Quinota passa mal e Zefa Leonel desconfia.

(19h40) Família é Tudo

Tom retira Vênus do chalé e volta para pegar Léo. Lupita e Júpiter cantam juntos no show. Mila se reconcilia com o pai. Catarina marca um encontro com Furtado. Ubaiara/Youssef vai à casa de Leda. Tom ajuda Léo a sair do chalé, e depois cai com dores na cabeça. Vênus ajuda Tom. Andrômeda e Sheila beijam Ernesto e Chicão, respectivamente, no palco do programa de TV. Catarina vê Frida falando com Furtado como se fosse ela. Guto e Mila se beijam. Tom é levado para a sala de cirurgia, e Vênus avisa a Maya. Ubaiara/Youssef chega com Leda ao mesmo restaurante onde Nanda está com Electra. Vênus se desespera ao saber que Tom pode não resistir.

(21h30) Mania de Você

Rudá ajuda Viola, que cai em um barranco e desloca o ombro. Mavi não gosta de ver Viola com Rudá. Luma deixa claro ao pai que a propriedade pertence a ela. Mavi tenta convencer Viola a ficar na ilha. Berta avisa a Molina que Henrique ficará um tempo na ilha com a mulher e o filho. Luma contrata Viola como sua assistente de cozinha. Viola revela a Luma que não é apaixonada por Mavi.