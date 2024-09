Turnê que celebra 15 anos de carreira de Filipe Ret chega ao Classic Hall em dezembro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A turnê que comemora os 15 anos de carreira de Filipe Ret chega a Pernambuco no dia 7 de dezembro no Classic Hall, na cidade de Olinda

O cantor Filipe Ret incluiu Pernambuco em sua aguardada turnê que celebra seus 15 anos de carreira.

O show acontecerá no dia 7 de dezembro, no Classic Hall, em Olinda, como parte da turnê "FRXV", que marca o lançamento do DVD "FRXV (Ao Vivo)".

Esse trabalho foi transformado em um álbum que alcançou sucesso nas plataformas digitais.

O DVD "FRXV (Ao Vivo)" foi lançado em dezembro do ano passado e tem atraído a atenção dos fãs de Filipe Ret por conta de sua diversidade musical e pela participação de outros nomes da música.

O projeto, que reflete diferentes momentos da trajetória do cantor, já recebeu o certificado de ouro após ultrapassar 218 milhões de plays em três meses.

Um destaque do álbum é o single "Amor Livre", que alcançou a certificação de platina tripla, consolidando ainda mais o sucesso do artista.

A turnê "FRXV" promete uma, mistura do rap e trap. O público pode esperar um show com banda completa, fiel ao repertório do DVD, além de novos arranjos, efeitos visuais e um projeto de iluminação.

Essa celebração de 15 anos de carreira tem como foco não só relembrar os sucessos do cantor, mas também apresentar novas sonoridades e projetos visuais que refletem a evolução de Filipe Ret como artista.

