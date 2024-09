Vera Holtz traz sucesso 'Ficções' aos palcos do Recife; confira ingressos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A peça de sucesso "Ficções", com Vera Holtz, chega ao Recife nesta semana, desta terça-feira (10) ao quinta-feira (12), às 20h, no Cineteatro do Parque.

A montagem que já percorreu 25 cidades, somando 85 mil espectadores em mais de 200 apresentações, e acabou de cumprir uma temporada em Portugal. Ainda restam ingressos para a plateia, entre R$ 160 e R$ 80.

O espetáculo é inspirado no best seller "Sapiens", de Yuval Noah Harari, com mais de 23 milhões de cópias vendidas em todo o mundo. O livro foi o ponto de partida para o espetáculo, idealizado pelo produtorFelipe Heráclito Limae escrito e encenado por Rodrigo Portella.

'Ciranda de personagens'

Vera Holtz se desdobra em personagens da obra literária e em outras criadas por Rodrigo, canta, improvisa, "conversa" com Harari, brinca e instiga a plateia, interage com o músico Federico Puppi – autor e performer da trilha sonora original, com quem divide o palco. Em outros momentos, encarna a narradora, às vezes é a própria atriz falando.

"Eu gosto muito desse recorte que o Rodrigo fez, de poder criar e descriar, de trabalhar com o imaginário da plateia. O desafio é essa ciranda de personagens, que vai provocando, atiçando o espectador. Não se pode cristalizar, tem que estar o tempo todo oxigenada", completa.

Donos do planeta?

Assim como na obra literária, "Ficções" fala da capacidade humana de criar e acreditar em ficções: deuses, dinheiro ou nações. Apesar dessa habilidade inédita e revolucionária que alçou nossa espécie à condição de "donos" do planeta, seguimos inseguros e sem saber para onde ir.

"É um livro que permite uma centena de reflexões a partir do momento em que nos pensamos como espécie e que, obviamente, dialoga com todo mundo. Acho que esse é o principal mérito da obra dele", analisa Felipe H. Lima, que comprou os direitos para adaptar o livro para o teatro em 2019.

Instigado pelas questões trazidas pelo livro e pela inevitável analogia com as artes cênicas – por sua capacidade de criar mundos e narrativas – o encenador Rodrigo Portella criou um jogo teatral em que a todo momento o espectador é lembrado sobre a ficção ali encenada.

"Um dos principais objetivos e explorar o sentido de ficção em diversas direções, conectando as realidades criadas pela humanidade com o próprio acontecimento teatral", resume.

Adaptação

Quando foi chamado para escrever e dirigir, Rodrigo imaginou que iria pegar pedaços do livro para transformar em um espetáculo: "Ao começar a ler, entendi que não era isso. Era preciso construir uma dramaturgia original a partir das premissas do Harari que seriam interessantes para a espetáculo. Em nenhum momento, no entanto, a gente quer dar conta do livro na peça. Na verdade, é um diálogo que a gente está estabelecendo com a obra", enfatiza.

A estrutura narrativa foi outro ponto determinante no propósito do espetáculo: "Eu queria fazer uma peça que fosse espatifada, não é aquela montagem que é uma história, que pega na mão do espectador e o leva no caminho da fábula. Quis ir por um caminho onde o espectador é convidado, provocado a construir essa peça com a gente. É uma espécie de jam session. É uma performance em construção, Vera e Federico brincam com tudo, com os cenários, tem uma coisa meio in progress", descreve.

"É um espetáculo íntimo, quem for lá vai se conectar com a Vera, ela está muito próxima, tem uma relação muito direta com o espectador."

SERVIÇO

"Ficções", com Vera Holtz

Onde: Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81, Boa Vista)

Quando: Dias 10, 11 e 12 de setembro, às 20h

Quanto: de R$ 21 (meia entrada, plateia popular) a R$ 160, plateia nobre, inteira), com vendas antecipadas pela plataforma Sympla e no local.