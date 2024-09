Amanda Melo da Mota e Cristiano Lenhardt unem forças em exposição inédita

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A mostra explora a conexão dos artistas com a natureza e o processo criativo compartilhado, em cartaz de 12 de setembro a 17 de outubro

A exposição "Murucututu" reúne as obras de Amanda Melo da Mota e Cristiano Lenhardt em um diálogo criativo e espiritual que reflete mais de 20 anos de amizade e colaboração artística.

A mostra, que abre hoje, 11 de setembro, a partir das 19h, na Galeria Amparo 60, no Recife, apresenta cerca de 28 peças, algumas criadas em conjunto nos últimos meses, outras de projetos individuais que se interconectaram ao longo do processo.

A exposição é um convite para explorar a convergência artística dos dois, onde a natureza, o acaso e o erro se tornam elementos essenciais na criação.

A colaboração que nasceu da amizade e do canto do Murucututu

A ideia para a exposição começou a tomar forma após a pandemia, quando Amanda visitou Cristiano no "Mundo Bicho", ateliê e casa do artista em São Lourenço da Mata.

Durante sua estadia, ouviram o canto de uma coruja Murucututu, nativa da Mata Atlântica, o que interpretaram como um chamado para criar juntos.

Esse som da natureza acabou se tornando um elemento simbólico na construção das obras.

Ritual criativo: a arte do acaso e a criação compartilhada

Um dos pontos altos da colaboração entre os dois artistas foi o processo chamado por Cristiano de "Rito a Rito", onde ambos desenham e pintam juntos.

Usando uma terra avermelhada da região como material, abriram uma tela no chão e começaram a trabalhar de forma orgânica e intuitiva.

Este foi o ponto de partida para a concepção da exposição, e outros experimentos, como desenhos em carvão e técnicas de "desenho cego", começaram a surgir naturalmente, como lembra Amanda: "Foi algo muito orgânico e fluido vivermos esta experiência".

O poder do processo criativo e a circularidade nas obras

A crítica Ana Maria Maia, no texto da exposição, destaca a abertura dos artistas para trabalhar com a verdade dos materiais, acolhendo o erro, o limite e a surpresa como parte do processo criativo.

"Diante da indisciplina das partes, da quebra, do fracasso e da surpresa das técnicas, a criação se refaz sem pudor, mantendo aparentes as cicatrizes do processo", escreve Ana Maria.

Além das obras cerâmicas e das esculturas de barro, Amanda e Cristiano criaram trabalhos têxteis que reforçam a ideia de circularidade e ciclos, algo essencial em suas poéticas.

Esses ciclos também se refletem no uso do barro como moldura para desenhos, uma conexão entre a matéria e a espiritualidade, um compromisso de honrar a vida.

