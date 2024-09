Em entrevista rara, Beyoncé fala sobre aspectos da carreira "Eu me aposentei da fórmula da estrela pop"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A rainha do pop, Beyoncé, concedeu uma entrevista exclusiva para a GQ, onde abriu o coração sobre sua carreira, família e planos para o futuro.

Aos 43 anos, a cantora revelou detalhes sobre como tem equilibrado sua carreira, maternidade e projetos paralelos, além de compartilhar sua relação com a fama e a importância de honrar suas raízes familiares.

Confira os principais destaques dessa conversa, que explora a evolução da artista desde o lançamento de seu oitavo álbum, Cowboy Carter, até seu recente empreendimento na linha de cuidados capilares Cécred e sua marca de uísque SirDavis.

A evolução da carreira de Beyoncé: Trilogia e a "Aposentadoria" de estrela pop

Beyoncé na histórica apresentação no Festival Coachella. Foto: Divulgação/Netflix

Beyoncé explicou o processo criativo por trás de sua trilogia de álbuns, iniciada com Renaissance. A cantora revelou que a mistura de gêneros sempre foi uma constante em sua trajetória musical.

Para ela, essas fronteiras entre estilos musicais podem limitar os artistas. "Acredito que os gêneros são armadilhas que nos prendem e nos separam. Eu experimentei isso por 25 anos na indústria musical", afirmou a artista.

Ela destacou que muitos dos artistas mais talentosos, especialmente os marcializados, não recebem o devido reconhecimento quando rompem essas barreiras.

Além disso, Beyoncé deixou claro que já há algum tempo deixou para trás a ideia de seguir as normas da indústria musical.

"Eu me aposentei da fórmula da estrela pop há muito tempo. Parei de me concentrar no que é popular e comecei a focar nas qualidades que melhoram com o tempo e a experiência. Boa música e mensagens fortes nunca se aposentam."

O Foco é a Música

Beyoncé na turnê Renaissance, que deve vir ao Brasil - INSTAGRAM/REPRODUÇÃO

Conhecida por inovar com seus álbuns visuais, Beyoncé surpreendeu ao lançar seus dois últimos projetos, Renaissance e Cowboy Carter, sem vídeos para acompanhá-los.

"Achei importante que, em uma época em que tudo o que vemos são visuais, o mundo possa se concentrar na voz. A música é tão rica em história e instrumentação", explicou ela.

Segundo a cantora, a turnê dos álbuns trouxe o aspecto visual que seus fãs tanto esperavam "Os fãs de todo o mundo se tornaram o visual, todos tivemos o visual na turnê".

Liberdade no Trabalho

Apesar da fama de perfeccionista, Beyoncé rejeita a ideia de que essa característica a limita. "Eu crio no meu próprio ritmo, sobre coisas que espero que toquem outras pessoas. Espero que meu trabalho incentive as pessoas a olharem para dentro de si mesmas e a aceitarem sua própria criatividade, força e resiliência", disse a cantora, reforçando que o perfeccionismo não é sua prioridade.

Sobre a fama, Beyoncé foi franca: "Só trabalho naquilo que me liberta. É a fama que às vezes pode parecer uma prisão. Então, quando você não me vê nos tapetes vermelhos, e quando eu desapareço até ter arte para compartilhar, é por isso".

Equilibrando os dois mundos

A filha mais velha do rapper com a cantora Beyoncé completou seis anos no último dia 7 - Foto: Getty Images

Além de ser uma das maiores estrelas da música, Beyoncé também é mãe. Ela falou sobre como tenta garantir normalidade e privacidade para seus filhos, mesmo com sua rotina profissional intensa.

"Uma coisa em que trabalhei arduamente foi garantir que meus filhos pudessem ter o máximo de normalidade e privacidade possível, garantindo que minha vida pessoal não se transformasse em uma marca", afirmou.

A artista revelou que seu cronograma de trabalho é planejado em torno das atividades escolares de seus filhos.

"Tento fazer turnê apenas quando meus filhos estão fora da escola. Eles vão comigo aonde quer que eu vá, vêm ao meu escritório depois da escola e estão no estúdio comigo."

Quem a Beyoncé escuta?

Mesmo sendo uma amante dos clássicos, como Stevie Wonder e Marvin Gaye, Beyoncé continua aberta às novas vozes da música. Ela destacou alguns dos artistas que tem ouvido recentemente:

Raye

Victoria Monét

Sasha Keable

Chloe x Halle

Reneé Rapp

Doechii

GloRilla

That Mexican OT

Sabrina Carpenter

Thee Sacred Souls

Chappell Roan

Chappell Roan Miley Cyrus

Fora da música, Beyoncé tem assistido à série A Casa do Dragão e o drama The Chi, além de ter considerado Divertida Mente 2 como o melhor filme que viu este ano.

Conexão com seus ancestrais em suas marcas

Imagem ilustrativa da marca de Whisky da Beyoncé SirDavis Whisky - Divulgação

Além da música, Beyoncé tem expandido sua marca pessoal com outros empreendimentos, como a linha de produtos para cabelo Cécred e a marca de uísque SirDavis Whisky.

Ela contou que a criação do uísque tem uma conexão especial com sua própria ancestralidade.

A artista descobriu que seu bisavô, Davis Hogue, fabricava uísque clandestino no Alabama há mais de 200 anos.

"Sinto-me conectada aos meus ancestrais e acredito que eles estão guiando a mim e a minha família", afirmou.

Para Beyoncé, seu trabalho é uma extensão do legado de seus familiares, como seu tio Johnny e sua avó Agnéz Deréon. "Me sinto honrada em compartilhar o legado da minha família."

Essa profunda conexão com suas raízes tem sido uma fonte de inspiração para sua música e seus projetos, reforçando a importância da ancestralidade em sua trajetória.

Como ela mesma diz: "Sou uma extensão deles, e tento manter meu coração aberto à orientação deles".