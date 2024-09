Filipe Ret faz show em Pernambuco para celebrar 15 anos de carreira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Turnê acontece em Pernambuco no Classic Hall, em Olinda, no dia 7 de dezembro

Pernambuco receberá, no dia 7 de dezembro, o show comemorativo da turnê de 15 anos da carreira de Filipe Ret, rapper brasileiro. A turnê "FRXV" marca a celebração do lançamento do DVD de mesmo nome e que vem fazendo sucesso nas plataformas digitais. O evento acontecerá no Classic Hall.

O DVD "FRXV (Ao Vivo)" foi lançado em dezembro e desde então tem conquistado o público com seu repertório diversificado. O single "Amor Livre", que ganhou platina tripla, tem sido um dos grandes responsáveis pelo sucesso do projeto.

Quem é Filipe Ret?

Filipe Ret na verdade se chama Filipe Cavaleiro de Macedo da Silva Faria, e nasceu em 19 de junho de 1985, no bairro do Catete, Zona Sul do Rio de Janeiro. Sua paixão pelo rap começou desde cedo com Gabriel, O Pensador.



No entanto, foi aos 18 anos que ele começou a adentrar o meio da música, participando de batalhas de rap no bairro da Lapa. Naquela época, ele já adotava o nome artístico “Ret”. O que muitos não sabem é que ele é formado em jornalismo.



Em novembro de 2009, Filipe Ret lançou o seu primeiro álbum, Numa Margem Distante. Infelizmente, não gerou tanta repercussão. Sem contrato com gravadoras, ele criou a própria, a TuduBom Records, em parceria com dois sócios. Ao todo, atualmente, já são 7 álbuns, sendo o último lançado em 2023.