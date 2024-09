Resumo das novelas, 11/9: Pilar dá aula sobre criptograma aos alunos, em A Caverna Encantada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

SBT/TV JORNAL

(15h30) Contigo Sim

Mirta dá a Ángela e Gerardo o estatuto da fundação, então ela dá o primeiro passo para acusar Ángela de fraude. Julio revela a Darío que Mirta é uma mulher muito interesseira. Memito faz seu primeiro casting. Gerardo visita Álvaro em seu quarto e o confronta, garantindo-lhe que já tem conhecimento da fraude e do desvio que cometeu com o consórcio, portanto, agora terá que enfrentar a justiça. Ángela não pode acreditar que o pai de seu filho cometeu um crime. Nancy descobre que está grávida. Oscar dá informações de Jerónimo a Leonardo, para que ele consiga mais provas contra Samanta. Mirta está decidida a deixar a família Vega sem dinheiro. Félix muda de visual.

(20h45) A Caverna Encantada

Pilar dá aula sobre criptograma aos alunos. Manu fica de recuperação em matemática, e Anna e Isadora falam para Pilar que vão ajudar a amiga. Shirley e Wanda revelam a Thomas que Goma era o recrutador da Kiwi e que foi ele quem enganou e sumiu com os documentos do jovem. Goma devolve os pertences ao funcionário e diz que tomou atitude porque não queria vê-lo trabalhando em outro lugar. Lavínia toma o carimbo de Anna. Pedro e André ajudam Anna a recuperar o carimbo, e com o Moleza, eles descobrem um livro com uma pista para abrir a fechadura. Goma auxilia Tonico preparando bala de cachorro-quente da Fafá, para ela conquistar novos clientes. Norma percebe que Moleza saiu da gaiola.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Jacó segue viagem com Lúcifer. Raquel humilha Beno. Lia é rejeitada por um pretendente. Isaque e Rebeca são surpreendidos por Ismael. Raquel é maldosa com Lia. Bila trai Raquel. Jacó encontra com Lia e ela fica mexida com as apalavras ditas por ele.

REDE GLOBO

(18h) No Rancho Fundo

Zefa Leonel pergunta a Quinota se a filha está grávida. Tia Salete enfrenta Guarda Marcôni e Corina Castello. Caridade se recusa a atender Tôim Feitosa em seu restaurante. Zé Beltino percebe que tem sentimentos por Dracena, mas acaba fugindo da moça. Deodora alerta Zefa Leonel para se afastar de Ariosto. Marcelo Gouveia incentiva Sabá Bodó a embargar a Gruta Azul e se oferece para ajudá-lo. Aldenor ouve quando Sabá Bodó pede orientação para tirar as terras de Zefa Leonel. Vespertino se impressiona com a eficiência de Margaridinha. Tia Salete e Benvinda se preparam para trabalhar e ajudar a família. Quinota faz um teste de gravidez.

(19h15) Família é Tudo

Vênus se culpa pelo estado de Tom, e Léo tenta tranquilizá-la. Otto rouba o dinheiro de Brenda no aeroporto. Marieta conta para Plutão e Júpiter sobre o assassinato de Pedro. Nanda decide ir até Ubaiara, que se assusta ao vê-la. Ramón chega ao hospital e se emociona ao saber sobre Tom. Otto e Brenda são presos. Léo descobre que Ramón nunca soube de sua existência. Nanda vê Leda com Ubaiara. Hans confabula sobre Mila com Gina. Jéssica e Hans questionam Mila sobre as cartas anônimas. Maya decide contar para Vênus por que Tom terminou o noivado com ela.

(20h40) Mania de Você

Luma enfrenta Molina. Mércia aconselha Molina a se aproximar de Rudá. Henrique comunica a Ísis que deseja se separar dela. Ísis arma um plano com Guga. Molina convida Rudá para jantar em sua casa. Rudá e Viola se encontram.