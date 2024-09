Rivais no passado, Elefante e Pitombeira desfilam juntos no Recife; conheça história

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Protagonistas de rixa famosa do Carnaval de Pernambuco se encontram no Paço do Frevo, no sábado (14); no passado, disputa rendia até pancadaria

A Troça Carnavalesca Pitombeira dos 4 Cantos e o Clube Carnavalesco Misto Elefante de Olinda, protagonistas de uma das rivalidades mais famosas da história do Carnaval de Pernambuco, farão um encontro apoteótico neste sábado (14), às 18h, no Dia Nacional do Frevo.

Esse será o primeiro desfile dos gigantes juntos em muitos anos. O evento ocorre em frente ao Paço do Frevo, no Bairro do Recife, e também terá apresentação do Bloco Lírico Cordas e Retalhos ao som da Orquestra do Maestro Edson Rodrigues no palco em frente ao museu.

Elefante e Pitombeira começam o arrastão pela Avenida Rio Branco e partem para a Rua do Bom Jesus e Rua da Guia, respectivamente, fazendo um cortejo de retorno ao Paço.

Rivalidade

Na segunda metade do século 20, diversas agremiações surgiram e se dividiram por disputas pelo poder, questões políticas, discordâncias entre outras motivações. Vassourinhas de Olinda versus Lenhadores e Cariri versus Homem da Meia-Noite são bons exemplos.

A rixa entre Pitombeira e Elefante também é uma das mais conhecidas. Já existem registros da competição na imprensa desde os anos 1960, ressaltando a disputa entre preferências e simpatias do povo, "com fantasias das mais ricas e orquestras afinadas".

"A rivalidade entre as duas agremiações, tem, inclusive, contribuído para animar o Carnaval de Olinda", registrou o Diario de Pernambuco em 28 de fevereiro de 1965.

Alegoria do Clube Carnavalesco Misto Elefante de Olinda, em 1979 - ARQUIVO PÚBLICO DE OLINDA

A mesma localidade de surgimento (a Pitombeira, em 1947, e o Elefante, em 1952) e desfile estimulavam essa competição. Ao longo dos anos 1970, o encontro das duas agremiações, na parte alta de Olinda, resultava até em pancadaria.

Durante os carnavais, as torcidas pintavam na testa as iniciais "P" e "E", respectivamente. Tanto é que o hino oficial da Pitombeira registra esse histórico de briga: "A Turma da Pitombeira/ Tem seis dedos em cada mão/ E o 'P' que tem na testa/ Faz parte da confusão", diz a composição do músico Alex Calda.

Intervenção policial

Os conflitos entre os grupos também rendiam notas na imprensa. "Providência adotadas a tempo pela Polícia de Olinda evitaram que Elefante e Pitombeira dos Quatro Cantos se envolvessem, anteontem, à noite, num conflito que poderia ter graves consequências", registrou o Diario de Pernambuco em 12 de fevereiro de 1970.

"As coisas estiveram quentes entre as duas agremiações olindenses em face dos protestos provocados por elementos de Elefante quando à decisão da Comissão Organizadora do Carnaval de entregar a Pitombeira uma taça, oferta da Interventoria Federal".

"O capitão Osvaldo encarregado da segurança reforçou o policiamento nos Quatro Cantos e mandou que uma guarnição ficasse postada entre Elefante - o primeiro a desfilar pela Prefeitura, armada na Praça do Jacaré - e Pitombeira exercendo severo policiamento até o recolhimento das duas troças às respectivas sedes".

Fantasias

Troça Carnavalesca Pitombeira dos Quatro Cantos no Carnavais luxuosos dos anos 1970 - ARQUIVO GLÓRIA MARIA E ÁLVARO DIAS

Uma consequência positiva desse fenômeno eram as fantasias. Cada lado procurava superar o outro e mantinha as roupas em segredo. Quando o Elefante tornou-se Clube (por isso, tornando-se mais pomposo), essa competição aumentou.

"Embora não se conheçam ainda, os estilos das fantasias de 'Elefante' e Pitombeira', sabe-se que as mesmas se baseiam em temas da Península Ibérica. Enquanto a Pitombeira foi buscar na Espanha um modelo para o traje que pretende exibir, Elefante trouxe de Portugal o motivo para as suas confecções, que estão sendo preparadas em sigilo", registrou o Diario, em 16 de fevereiro de 1971.

Atualmente, as rixas ficaram no passado e nas histórias orais dos anciões de cada grupo.

Encontro

O Clube Carnavalesco Misto Elefante de Olinda será conduzido pela Orquestra do Maestro Oséas. A Troça Carnavalesca Pitombeira dos 4 Cantos é guiada pela Orquestra Paranampuká, liderada pelo maestro Rinaldo. A chegada das gigantes do Carnaval de Olinda ao Paço marca a apoteose do festejo.

Dia do Frevo

Em Pernambuco, o frevo tem dupla comemoração. O 9 de fevereiro marca a primeira aparição da palavra "Frevo", no Jornal Pequeno de 1907, encontrado pelo historiador Evandro Rabelo.

Já o 14 de setembro, instituído como o Dia Nacional do Frevo em 2009, também se refere à imprensa e homenageia o nascimento do jornalista Osvaldo de Almeida, que contribuiu de forma significativa para a circulação do vocábulo "Frevo" na imprensa.