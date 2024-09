Crise nos festivais: Guaiamum Treloso Rural cancela edição de 2024 alegando 'dificuldades do mercado'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Evento estava marcado para 21 de setembro, com Céu, Ana Frango Elétrico e Yago OPrópio; cancelamento integra contexto maior de crise no Brasil

Após o WeeHo Festival, mais uma festival de música de Pernambuco optou por cancelar a sua edição de 2024: o Guaiamum Treloso Rural, que é realizado há sete anos em Aldeia, no município de Camaragibe, no Grande Recife. A próxima edição estava marcada para 21 de setembro, com atrações Céu, Ana Frango Elétrico e Yago OPrópio.

Em nota, o evento fala sobre "as já conhecidas dificuldades no mercado de entretenimento e captação de parceiros". O público pode optar pelo reembolso (em até 7 dias) ou manter o ingresso para a próxima data a ser divulgada.

"A necessidade de mantermos esse padrão de qualidade da curadoria e estrutura foi crucial para optarmos pelo adiamento. Tentamos até a data desde comunicado viabilizar parcerias e formas de acontecer, mas as dificuldades impostas pelo mercado nos frustraram. Por hora", continua a nota do evento, produzido por Felipe, Tiago e Mateus Cabral, Ricardo Leão, Eduardo Pereira e Carlos Costa.

Programação

Para parte do público, a decisão do Guaiamum não foi exatamente uma surpresa. Apesar de faltarem poucas semanas para o evento, poucas atrações haviam sido divulgadas. Além disso, apesar de ótimos artistas no line-up, a única atração que levaria alguma multidão até Aldeia seria a cantora paulista Céu - faltavam mais atrações deste calibre.

Cantora Céu fará participação no Coquetel Molotov - Divulgação

O Guaiamum Treloso começou como uma troça carnavalesca de amigos que circulava pelas ruas do Poço da Panela entre 1995 e 2000. Esse evento foi ganhando um tom de festival em 2001, com um palco montado ao livre no mesmo bairro, às margens do Rio Capibaribe. Apenas em 2016 o festival se deslocou para Aldeia, ganhando o termo "Rural".

Pelos palcos do evento já passaram grandes nomes como Elza Soares, Tom Zé, Nação Zumbi, Cordel do Fogo Encantado, Duda Beat, Baco Exu do Blues, Letrux, Otto, Johnny Hooker, Rachel Reis, FBC, Cidade Negra e Baiana System.

Outros cancelamentos

SHOW Wehoo Festival - KAIO CADS/HANGOUTS

No final de agosto, o WeHoo Festival, que teria sua terceira edição em 12 de outubro, em Olinda, alegou a mesma dificuldade. "O Grande Encontro", Jão, Duda Beat, Falcão e Rachel Reis estavam entre as atrações.

Em agosto, o Turá Festival chamou atenção pela baixa adesão do público, tendo de trocar a área externa do Centro de Convenções para o Classic Hall, um espaço bem menor.

Em julho, o Festival Rock Remembers foi cancelado um dia antes de sua realização - e não pagou o estorno para grande parte dos consumidores, que passaram a procurar o Procon e a Justiça.

Já o Recife Trap se fundiu com o Funk Rec Festival, ocorrido em 25 de agosto, para evitar um cancelamento, mas com uma programação totalmente diferente da divulgada inicialmente.

Um levantamento feito pelo Mapa dos Festivais mostrou que, até a primeira quinzena de maio deste ano, 18 festivais de música alteraram suas datas de realização no Brasil. Desses, oito foram cancelados, nove adiados e um festival teve 1 dos seus 2 dias de evento cancelado.

O que está acontecendo com os festivais de música?

Uma série de motivos explica tantos cancelamentos, adiamentos e esvaziamentos. O primeiro deles é que a demanda imediata por festivais do pós-pandemia cessou.

Junto a isso, os preços para produção, logística e cachês aumentaram consideravelmente nos últimos anos, o que também elevou os preços dos ingressos. Em contrapartida, o público tem sido cada vez mais criterioso em como irá gastar o seu dinheiro.

Leia a nota do Guaiamum Treloso Rural

"Infelizmente, viemos informar à todos que a edição de 2024 do Guaiamum Treloso Rural será adiada. Devido às já conhecidas dificuldades no mercado de entretenimento e captação de parceiros para viabilizar nossa edição, optamos pelo adiamento como forma de firmar nosso compromisso de entregar um evento à altura do nosso público.

Em sete anos de história, colecionamos bons momentos. A necessidade de mantermos esse padrão de qualidade da curadoria e estrutura foi crucial para optarmos pelo adiamento. Tentamos até a data desde comunicado viabilizar parcerias e formas de acontecer, mas as dificuldades impostas pelo mercado nos frustraram. Por hora.

Sabemos da expectativa e queremos proporcionar sempre a melhor experiência do festival. Estamos trabalhando para entregar aos nossos clientes um Guaiamum Treloso Rural inesquecível. Uma nova ata será divulgada assim que possível.

Aos clientes que realizaram compra dos seus ingressos, informamos que eles estarão válidos para nova data. Para aqueles que optarem pelo reembolso, todo o procedimento será feito exclusivamente pal plataforma Fever Up no prazo de 7 dias a partir deste comunicado.

Desde já, o Guaiamum Treloso Rural agradece pela parceria, compreensão e apoio. Em caso de qualquer dúvida, nossa equipe está disponível no e-mail: guaiamumtrelosorural@gmail.com

Equipe Guaiamum Treloso Rural