VMA 2024: Anitta e Taylor Swif vencem e ultrapassam grandes artistas; confira lista completa

Na noite desta quarta-feira, 11, ocorreu o MTV Video Music Awards, conhecido como VMA, em Nova York, nos Estados Unidos.

A premiação é uma das maiores no ramo da música, e juntou apresentações de artistas como Anitta, Shawn Mendes, Halsey e Eminem.

A campeã de indicações, Taylor Swift, ganhou 7 das 12 categorias nas quais foi indicada, incluindo a nomeação de Vídeo do Ano, uma das mais cobiçadas.

Chappell Roan, Anitta e Sabrina Carpenter também triunfaram em categorias importantes, como Música do Ano, Artista Revelação e Melhor Clipe Latino.

Anitta subiu ao palco com sua nova música, Paradise, junto de DJ Khaled e Fat Joe. Ela também apresentou Alegria, com o rapper Tiago PZK, e finalizou com Savage Funk.

Anitta faz história no VMA

A brasileira Anitta mais uma vez fez história ao conquistar o prêmio de "Melhor Clipe Latino" por "Mil Veces", em parceria com Damiano David, vocalista do Måneskin.

Essa é a terceira vez consecutiva que a cantora leva a estatueta para casa, consolidando seu status de ícone da música latina mundial.

Com esse premio a cantora ultrapassa grandes nomes da musica latina como Shakira e Karol G, Cardi B e outros.

Além de receber o prêmio, Anitta apresentou um show memorável, com hits como "Paradise", "Alegria".

Taylor Swift domina a noite

A rainha do pop, Taylor Swift, foi a grande vencedora da noite, levando para casa 7 prêmios, incluindo o cobiçado "Vídeo do Ano" por "Fortnight".

A cantora fez história ao empatar com Beyoncé como a artista com mais prêmios VMA na história.

Confira a lista completa de vencedores

Vídeo do ano

Ariana Grande, We Can't Be Friends (Wait for Your Love)

Billie Eilish, Lunch

Doja Cat, Paint The Town Red

Eminem, Houdini

SZA, Snooze

Taylor Swift ft. Post Malone, Fortnight





Artista do ano

Ariana Grande

Bad Bunny

Eminem

Sabrina Carpenter

SZA

Taylor Swift

Música do ano

Beyoncé, Texas Hold 'Em

Jack Harlow, Lovin On Me

Kendrick Lamar, Not Like Us

Sabrina Carpenter, Espresso

Taylor Swift ft. Post Malone, Fortnight

Teddy Swims, Lose Control

Artista revelação

Benson Boone

Chappell Roan

Gracie Abrams

Shaboozey

Teddy Swims

Tyla

Melhor colaboração

Drake ft. Sexyy Red & SZA, Rich Baby Daddy

GloRilla, Megan Thee Stallion, Wanna Be

Jessie Murph ft. Jelly Roll, Wild Ones

Jung Kook ft. Latto, Seven

Post Malone ft. Morgan Wallen, I Had Some Help

Taylor Swift ft. Post Malone, Fortnight

Melhor pop

Camila Cabello

Dua Lipa

Olivia Rodrigo

Sabrina Carpenter

Tate McRae

Taylor Swift

Melhor hip hop

Drake ft. Sexyy Red & SZA, Rich Baby Daddy

Eminem, Houdini

GloRilla, Yeah Glo!

Gunna, Fukumean

Megan Thee Stallion, BOA

Travis Scott ft. Playboi Carti, FE!N

Melhor R&B

Alicia Keys, Lifeline

Muni Long, Made For Me

SZA, Snooze

Tyla, Water

Usher, Summer Walker, 21 Savage, Good Good

Victoria Monét, On My Mama

Melhor música alternativa

Benson Boone, Beautiful Things

Bleachers, Tiny Moves

Hozier, Too Sweet

Imagine Dragons, Eyes Closed

Linkin Park, Friendly Fire

Teddy Swims, Lose Control (Live)

Melhor rock

Bon Jovi, Legendary

Coldplay, Feelslikeimfallinginlove

Green Day, Dilemma

Kings of Leon, Mustang

Lenny Kravitz, Human

U2, Atomic City

Melhor clipe latino

Anitta, Mil Veces

Bad Bunny, Monaco

Karol G, Mi Ex Tenia Razon

Myke Towers, Lala

Peso Pluma & Anitta, Bellakeo

Rauw Alejandro, Touching the Sky

Shakira & Cardi B, Puntería

Melhor afrobeats

Ayra Starr ft. Giveon, Last Heartbreak Song

Burna Boy, City Boys

Chris Brown ft. Davido & Lojay, Sensational

Tems, Love Me JeJe

Tyla, Water

Usher, Pheelz, Ruin

Melhor kpop

Jung Kook ft. Latto, Seven

Lisa, Rockstar

NCT Dream, Smoothie

NewJeans, Super Shy

Stray Kids, Lalalala

Tomorrow X Together, Déjà vu

Vídeo para o bem

Alexander Stewart, If Only You Knew

Billie Eilish - What Was I Made For (do filme Barbie)

Coldplay, Feelslikeimfallinginlove

Joyner Lucas & Jelly Roll, Best for Me

RAYE, Genesis

Tyler Childers, In Your Love

Melhor direção

Ariana Grande, We Can't Be Friends (Wait for Your Love), Direção de Christian Breslauer

Bleachers, Tiny Moves, Direção de Alex Lockett & Margaret Qualley

Eminem, Houdini, Direção de Rich Lee

Megan Thee Stallion, BOA, Direção de Daniel Iglesias Jr.

Sabrina Carpenter, Please Please Please, Direção de Bardia Zeinali

Taylor Swift ft. Post Malone, Fortnight, Direção de Taylor Swift

Melhor fotografia

Ariana Grande, We Can't Be Friends (Wait for Your Love), Cinematografia por Anatol Trofimov

Charli XCX, Von Dutch, Cinematografia por Jeff Bierman

Dua Lipa, Illusion, Cinematografia por Nikita Kuzmenko

Olivia Rodrigo, Obsessed, Cinematografia por Marz Miller

Rauw Alejandro, Touching the Sky, Cinematografia por Camilo Monsalve

Taylor Swift ft. Post Malone, Fortnight, Cinematografia por Rodrigo Prieto

Melhor montagem

Anitta, Mil Veces, Edição de Nick Yumul

Ariana Grande, We Can't Be Friends (Wait for Your Love), Edição de Luis Caraza Peimbert

Eminem, Houdini, Edição de David Checel

Lisa, Rockstar, Edição de Nik Kohler

Sabrina Carpenter, Espresso, Edição de Jai Shukla

Taylor Swift ft. Post Malone, Fortnight, Edição de Chancler Haynes

Melhor coreografia

Bleachers, Tiny Moves, Coreografia de Margaret Qualley

Dua Lipa, Houdini, Coreografia de Charm La'Donna

Lisa, Rockstar, Coreografia de Sean Bankhead

Rauw Alejandro, Touching the Sky, Coreografia de Felix 'Fefe' Burgos

Tate McRae, Greedy, Coreografia de Sean Bankhead

Troye Sivan, Rush, Coreografia de Sergio Reis, Mauro Van De Kerkhof

Melhores efeitos visuais

Ariana Grande, The Boy is Mine, Efeitos Visuais por by Digital Axis

Eminem, Houdini, Efeitos Visuais por Synapse Virtual Production, Louise Lee, Rich Lee, Metaphysic, Flawless Post

Justin Timberlake, Selfish, Efeitos Visuais por Candice Dragonas

Megan Thee Stallion, BOA, Efeitos Visuais por Mathematic

Olivia Rodrigo, Get Him Back!, Efeitos Visuais por Cooper Vacheron, Preston Mohr, Karen Arakelian, Justin Johnson

Taylor Swift ft. Post Malone, Fortnight, Efeitos Visuais por Parliament

Melhor direção de arte

Charli XCX, 360, Direção de Arte por Grace Surnow

Lisa, Rockstar, Direção de Arte por Pongsan Thawatwichian

Megan Thee Stallion, BOA, Direção de Arte por Brittany Porter

Olivia Rodrigo, Bad Idea Right?, Direção de Arte por Nicholas des Jardins

Sabrina Carpenter, Please Please Please, Direção de Arte por Nicholas des Jardins

Taylor Swift ft. Post Malone, Fortnight, Direção de Arte por Ethan Tobman

Performance mais icônica do VMA

Beyonce, Love On Top (2011)

Eminem, The Real Slim Shady / The Way I Am (2000)

Katy Perry, Roar (2013)

Lady Gaga, Paparazzi (2009)

Madonna, Like A Virgin (1984)

Madonna, Britney Spears, Christina Aguilera, Missy Elliott, Like A Virgin / Hollywood (2003)

Taylor Swift, You Belong With Me (2009)

Melhor viral

Beyoncé, Texas Hold 'Em

Camila Cabello ft. Playboi Carti, I Luv It

Chappell Roan, Hot To Go!

Charli XCX, Apple

Megan Thee Stallion ft. Yuki Chiba, Mamushi

Tinashe, Nasty

Melhor Grupo

NSYNC

Coldplay

Imagine Dragons

NCT Dream

NewJeans

Seventeen

Tomorrow X Together

Twenty One Pilots

Música do verão

Ariana Grande, We Can't Be Friends (Wait for Your Love)

Benson Boone, Beautiful Things

Billie Eilish, Birds of a Feather

Chappell Roan, Good Luck, Babe!

Charli XCX & Billie Eilish, Guess featuring Billie Eilish

Eminem, Houdini

Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar, Like That

GloRilla, Megan Thee Stallion, Wanna Be

Hozier, Too Sweet

Kendrick Lamar, Not Like Us

Post Malone ft. Morgan Wallen, I Had Some Help

Sabrina Carpenter, Please Please Please

Shaboozey, A Bar Song (Tipsy)

SZA, Saturn

Taylor Swift ft. Post Malone, Fortnight

Tommy Richman, Million Dollar Baby

Apresentação MTV PUSH do ano

Agosto de 2023: Kaliii, Area Codes

Setembro de 2023: GloRilla, Lick or Sum

Outubro de 2023: Benson Boone, In the Stars

Novembro de 2023: Coco Jones, ICU

Dezembro de 2023: Victoria Monét, On My Mama

Janeiro de 2024: Jessie Murph, Wild Ones

Fevereiro de 2024: Teddy Swims, Lose Control

Março de 2024: Chappell Roan, Red Wine Supernova

Abril de 2024: Flyana Boss, Yeaaa

Maio de 2024: Laufey, Goddess

Junho de 2024: Le Sserafim, Easy

Julho de 2024: The Warning, Automatic Sun