5 séries curtas da Netflix para maratonar em um fim de semana: Ação, mistério e drama

Conheça opções de séries de diferentes gêneros cheias de mistério e com fortes emoções, para você assistir em um único fim de semana

Se você está em busca de séries curtas na Netflix que possam ser assistidas em um único fim de semana, reunimos seis opções imperdíveis.

Com episódios envolventes e tramas de tirar o fôlego, estas séries oferecem ação, mistério e drama na medida certa.

Prepare-se para momentos de tensão, reviravoltas inesperadas e muita emoção.

1. Explosivos – Ação e Comédia Dramática Explosiva



Uma das séries de ação intensas e engraçadas disponíveis na Netflix, Explosivos combina adrenalina e muito humor.

A trama segue uma equipe de elite que, após impedir o que parece ser um ataque nuclear a Las Vegas, decide comemorar com uma festa épica.

No entanto, as coisas saem do controle quando eles descobrem que a ameaça verdadeira ainda está ativa, e agora precisam correr contra o tempo e a ressaca para salvar a cidade.

Com apenas uma temporada, é uma serie para quem busca ação, comédia e reviravoltas inesperadas, sem precisar se comprometer com várias temporadas.

2. Kaos – Mitologia Grega com Humor Ácido



Para quem gosta de mitologia grega e comédia, Kaos é a escolha que pode lhe cativar.

Nesta série, o Monte Olimpo está em crise e Zeus, o todo-poderoso, está cada vez mais paranoico com uma profecia que ameaça sua supremacia.

Três mortais são os escolhidos para mudar o destino da humanidade e desafiar os deuses.

Com um elenco de peso e uma abordagem irreverente, Kaos desconstrói os mitos gregos com um toque de humor afiado.

A série explora tanto figuras mitológicas conhecidas quanto aquelas menos mencionadas, como Eurídice e Caeneus, em uma narrativa envolvente que cabe perfeitamente em um fim de semana, mas deixa sempre a expectativa de mais.

3. Maid – Um Retrato Emocionante de Luta e Superação



Maid é uma minisséries comoventes disponíveis na Netflix, com apenas uma temporada repleta de emoção e superação.

A trama acompanha Alex (Margaret Qualley), uma jovem mãe que foge de um relacionamento abusivo e começa a trabalhar como empregada doméstica para garantir um futuro melhor para sua filha.

Enfrentando desafios emocionais e financeiros, ela precisa encontrar forças para seguir em frente, enquanto lida com sua mãe, que sofre de distúrbios psicológicos.

Com uma história tocante e atuações poderosas, Maid é ideal para quem busca uma narrativa envolvente e reflexiva, que pode ser maratonada em poucos dias.

4. Respira – Dramas e Emergências em um Hospital



Na produção espanhola Respira, o caos diário de um pronto-socorro movimentado se mistura com os dramas pessoais dos médicos e enfermeiros que ali trabalham.

Em meio a um ambiente de pressão constante, greves iminentes e recursos escassos, os profissionais de saúde tentam salvar vidas enquanto enfrentam desafios em suas próprias relações e carreiras.

A série, que conta com poucos episódios, mergulha na rotina frenética de um hospital, trazendo à tona dilemas éticos, tensões amorosas e uma forte carga emocional, ideal para quem gosta de tramas médicas intensas e dramáticas.

5. O Casal Perfeito – Mistério e Segredos em um Casamento de Luxo



Baseada no romance de Elin Hilderbrand, O Casal Perfeito é uma minissérie que mistura mistério e drama.

Amelia Sacks (Eve Hewson) está prestes a se casar com o filho de uma das famílias mais ricas de Nantucket.

A cerimônia, que prometia ser o casamento do ano, toma um rumo sombrio quando um corpo é encontrado na praia.

Com uma investigação que revela segredos ocultos, O Casal Perfeito é para quem gosta de tramas cheias de suspense, com reviravoltas a cada episódio.

A minissérie é estrelada por nomes como Nicole Kidman e Dakota Fanning, e promete prender sua atenção até o último minuto.