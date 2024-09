Festival Cena CumpliCidades traz 29 espetáculos ao Recife, incluindo atrações internacionais; confira programação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Festival Internacional Cena CumpliCidades chega à sua 17ª edição dando continuidade aos propósitos de experimentação da linguagem, formação de plateia e novos talentos. Serão 29 espetáculos do Recife, do Brasil e do mundo, realizados entre este sábado (14) até o dia 5 de outubro.

A tradicional ocorre em cinco teatros: Santa Isabel, Parque, Hermilo, Apolo e Luiz Mendonça. O evento ainda trará dez ações de formações e mostra de dança. Existem opções gratuitas e pagas, com ingressos a R$ 40 e R$ 20 (meia).

O festival faz uma homenagem às mulheres, priorizando o trabalho delas nas mais diversas funções. Das 29 obras que serão apresentadas, 23 são dirigidas, criadas, produzidas ou interpretadas por elas. A programação completa está nível no site www.cenacumplicidades.com, bem como a venda de ingressos.

Internacionais

Bilis Negra, dos argentinos Teatro Colón e Teatro San Martín - DANIELA ESCOBAR/DIVULGAÇÃO

Entre os espetáculos internacionais, estão companhias de países como Suíça, Canadá, França e Argentina.

Entre os destaques, está o espetáculo "Bílis Negra", criado em conjunto pelos bailarinos dos argentinos Teatro Colón e Teatro San Martín. Terá em cena o elenco do Ballet Contemporâneo do Teatro San Martín, com 45 anos de história.

Da França vem a Cia. Ona Tourna com a aula-espetáculo "Meu Lugar", da coreógrafa francesa Fanny Vignals sobre sua trajetória entre a dança contemporânea e culturas de tradições afro-brasileiras.

Brasil

O Brasil subirá aos palcos com artistas de Alagoas, Bahia, Ceará, Pará, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte e Pernambuco, que conta com oito representantes - dos municípios de Vertentes, Caruaru, Gravatá, Altinho, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista e Recife.

Dentre os brasileiros, um destaque é a Cia. Municipal de Dança de João Pessoa, que teve um de seus integrantes, o jovem Gabriel Morais, premiado recentemente, no último mês de julho, como Melhor Bailarino da 41ª edição do Festival de Dança de Joinville, o mais importante do gênero no País.

Dois projetos da escola do bailarino Marcelo Pereira, pernambucano radicado na Suíça, chegam através do programa Exchange Dance Program: "Wind on the Skin" e "The Piece of Cake".

Mostra de coreografias

A aproximação do festival com espaços formativos da dança deu origem à Mostra de Coreografias Cena, que abre os palcos em parceria com o Laboratório de Extensão e Ensino de Dança (LEED), da UFPE.

"O festival também se dedica à cooperação. Para isso, eles seguem algumas linhas de força, como promover a atualização estética. A ideia é trazer uma programação que, de alguma forma, propicie uma atualização artística, tanto para esse nicho de artistas quanto, principalmente, uma atualização estética para o público", diz Arnaldo Siqueira, curador do Cena.

"Esse é um compromisso do festival, que conta com o incentivo do Banco do Nordeste (BNB), através da Lei Rouanet. É uma responsabilidade do festival proporcionar ao público o acesso a uma programação artística na sua própria cidade, sem a necessidade de se deslocar para outros locais", continua.

"Por outro lado, há também o fomento à produção artística regional, sempre que possível. Apoiamos a criação artística local e, de maneira geral, temos uma representatividade relativa na região. Reforço aqui, como uma das principais linhas de força, a oportunidade de formação, potencializando tanto a formação artística quanto a pedagógica".

Formação

O Cena também oferece atividades de especialização e trocas entre grupos e profissionais da cidade e de fora dela. São cursos, workshops e residência artística, alguns gratuitos e outros pagos, com focos como balé clássico, waacking dance e breaking. As inscrições devem ser feitas na plataforma https://dancadigital.com/cena2024.