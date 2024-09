'Meu sonho maior é ver o frevo nas escolas como disciplina', diz Maestro Spok, que lança projeto de vídeos sobre o ritmo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Músico conta a história do ritmo em 20 vídeos de dois minutos no YouTube: 'Tenho o desejo de sistematizar e salvaguardar esse patrimônio cultural'

Um dos principais responsáveis pela difusão do frevo no Brasil e no mundo hoje, Maestro Spok está cada vez mais sintonizado com a formação. Neste Dia Nacional do Frevo (14), ele lança o projeto "O Frevo com Maestro Spok", em que conta a história do ritmo em 20 vídeos de dois minutos no YouTube.



"Conto o máximo que posso sobre sua origem, desenvolvimento e como ele está hoje. Algo simples, mas elegante, onde estou narrando ao lado do meu saxofone. Muitos assuntos que abordo já foram discutidos, mas não da forma como eu faço, com o meu olhar e a minha abordagem", diz Spok, ao JC.

Entre os temas, estão agremiações; ruas, bairros e lugares; a dança; a sombrinha do frevo; a influência do rádio; o início das gravações do frevo; mulheres no frevo; e o frevo no interior; a nova estética para o frevo de rua.

"O consumo hoje está super acelerado e pensamos num modelo que priorizasse vídeos curtos. Tentamos até pensar em roteiros que pudessem ser reduzidos ainda mais, mas a história do frevo se impôs e colocou um limite de tempo mínimo que fez com que toda a informação fosse transmitida da forma mais acessível possível."

Formação

Spok conta que se aproximou da academia porque muitos novos músicos passaram a trabalhar com o frevo após o surgimento de orquestras em espaços de formação, com a Orquestra na UFPE.

"Hoje estou finalizando o mestrado em Música e Cultura. A pesquisa não é exatamente sobre a história do frevo, mas é sobre um aspecto dela. Então dá pra dizer que ainda há bastante coisa pra ser estudada sobre essa história. Tudo isso me mantém conectado ao frevo e reforça meu desejo de sistematizar e salvaguardar esse patrimônio cultural."

"Meu sonho maior é ver o frevo sistematizado nas escolas como uma disciplina escolar. Acho que é o que falta: ver a cultura popular sendo estudada todos os dias nas escolas. Esse é o meu principal sonho, e um dia vamos realizá-lo."

Desenvolvimento

Para tocar o projeto, foi convidado o historiador Luiz Henrique Santos, do Paço do Frevo, para contribuir nas pesquisas e nas construções de roteiros.

Os vídeos foram gravados no Oráculo Estúdio, que fica no prédio do Paço do Frevo. O conteúdo foi gravado em três dias, com o videomaker Maurício Menezes, também responsável pela edição.

"O interesse pelo frevo fora de Pernambuco vem crescendo bastante, o que mostra que há muito caminho a ser explorado ainda", finaliza.