Exposição gratuita reúne novidades da fotografia baiana em Olinda

Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa abre as portas para uma imersão com mais de 100 imagens de 26 fotógrafos na fotografia baiana contemporânea

A exposição "Ecologia de Sentidos — Panorama da Fotografia da Bahia" está aberta ao público no Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa (CCMEB), em Olinda, trazendo um olhar inovador sobre a terceira geração da fotografia baiana.

Com mais de 100 imagens de 26 fotógrafos emergentes, a mostra, que fica em cartaz até o dia 13 de outubro de 2024, oferece uma rica oportunidade para explorar novas perspectivas artísticas e participar de atividades gratuitas.

Foto de duas pessoas negras se abraçando com os corpos molhados - Raimundo Cavelhier

A exposição "Ecologia de Sentidos — Panorama da Fotografia da Bahia" é um projeto do Instituto Casa da Photographia, de Salvador, e se dedica a apresentar uma produção fotográfica de artistas baianos que emergiram a partir dos anos 2000.

Curada por Marcelo Reis, especialista em fotografia baiana, a mostra é um mergulho na estética e nas poéticas relacionadas à nova geração de fotógrafos.

Ao focar em temas como corpo, memória e sagrado, os trabalhos expostos exploram influências decoloniais e abordam questões de gênero e raça com uma abordagem profundamente pessoal e contemporânea.

Marcelo Reis destaca que uma nova geração de fotógrafos baianos tende a explorar mais seus mundos interiores, ao contrário das gerações anteriores que focavam mais no mundo exterior.

“Diferentemente das demais gerações, essa última tem como questão central em suas obras a estética e as poéticas relacionais, deixando de lado a ideia de mundo exterior e potencializando os seus mundos interiores e as suas questões de vida contemporânea”.

Três Eixos temáticos para explorar

Foto: Exu Oxalá de Gilucci Ogunyomi - Gilucci Augusto

A exposição está organizada em três eixos temáticos:

Corpo: Inclui trabalhos de Alex Oliveira, Ananda Nunes, Edgar Azevedo, Emanoel Saravá, Isabel Ramos, Lucas Moreira, Renan Benedito e Akira Cravo (in memoriam), que foi homenageado na mostra.

Memória: Apresenta imagens de Adalton Silva, Adriano Machado, Cristina Cenciarelli, Helen Salomão, Juh Almeida, Ivã Coelho, Paulo Coqueiro, Raimundo Cavalhier e Shai Andrade.

Sagrado: Exibe trabalhos de Andrea Fiamenghi, Arthur Seabra, Elis Tuxá, Ismael Silva, Gilucci Ogunyomí, Hugo Martins, Leila Chandani, Tacun Lecy e Vinicius Xavier.

Oficinas gratuitas

Foto da série Igbagbo - Título Cura Salvador - Helen Salomão

A exposição não é a única atração. Além da mostra, o Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa oferecerá duas oficinas gratuitas:

Autorretrato na Fotografia: Autoconhecimento e Expressão, ministrada por Ananda Nunes, esse workshop explora como o autorretrato pode ser uma ferramenta de expressão pessoal e autoconhecimento. O workshop ocorrerá nos dias 13 e 14 de setembro, com sessões das 9h às 12h e das 14h às 18h.

Memórias Ancestrais: Facilitado por Raimundo Cavalhier, este workshop incluirá uma caminhada fotográfica pelas ruas de Olinda e uma discussão sobre a ancestralidade e memória. As atividades ocorrerão nos dias 13 e 14 de setembro, das 9h às 12h e das 14h às 18h.

Ambas as oficinas são gratuitas, mas as vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas através do link disponível na bio do Instagram @panoramadafotografiadabahia.

A exposição "Ecologia de Sentidos — Panorama da Fotografia da Bahia" está disponível para visitação gratuita de terça a domingo, das 9h às 17h, até dia 13 de outubro de 2024. Após Olinda, a mostra segue para Natal (RN) , São Luís (MA) e Salvador (BA).

Serviço

Foto de rapas com colete laranja e duas pombas brancas nas mãos - Akira Cravo

"Ecologia de Sentidos — Panorama da Fotografia da Bahia"

Abertura Oficial: 09/11/2024, às 19h

09/11/2024, às 19h Visitação: 11/09/2024 a 13/10/2024, de terça a domingo, das 9h às 17h

11/09/2024 a 13/10/2024, de terça a domingo, das 9h às 17h Local: Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa (CCMEB), Olinda

Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa (CCMEB), Olinda Entrada: Grátis

OFICINAS

“Autorretrato na Fotografia: Autoconhecimento e Expressão”

Facilitadora: Ananda Nunes

Ananda Nunes Datas: 13 e 14/09/2024

13 e 14/09/2024 Horário: 9h às 12h e 14h às 18h

9h às 12h e 14h às 18h Local: Sala de Artes Visuais José Carlos Viana

Sala de Artes Visuais José Carlos Viana Inscrições: Link na bio do Instagram @panoramadafotografiadabahia

“Memórias Ancestrais”