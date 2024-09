Cinema por R$ 12: Saiba como participar e quais filmes em cartaz na Semana do Cinema

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Diversas redes de cinema do País terão ingressos por R$ 12 em sessões durante a nova edição da Semana do Cinema, de 12 a 18 de setembro

A Semana de Cinema está de volta em todo o território nacional. Entre os dias 12 a 18 de setembro, diversas redes de cinema do País terão ingressos por R$ 12 durante a nova edição do projeto.

O preço é válido para todas as sessões nas salas 2D e 3D. As redes participantes também terão combos especiais de pipoca e bebida, que diferem de preço entre si.

Desta vez, a UCI irá estender o preço especial para todas as sessões, inclusive nas salas IMAX e XPLUS - exceto as salas DE LUX. Essa mesma rede irá vender o combo com pipoca média e 2 refrigerantes de 500ml por R$ 30.

Quais os filmes da Semana do Cinema?

A promoção é válida para todos os filmes em cartaz, incluindo as grandes estreias como "Silvio", "Não Fale o Mal", "O Menino e o Mestre" e "Meu Amigo Pinguim". A animação "Robô Selvagem" faz sua pré-estreia durante a Semana do Cinema.

A promoção também contempla sucessos como "Deadpool & Wolverine", "É Assim que Acaba", "Os Fantasmas Ainda Se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice", "Alien: Romulus", "Longlegs - Vínculo Mortal", "Meu Malvado Favorito 4" e outras opções.

Campanha

A campanha é idealizada pela FENEEC (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas) e conta com o apoio da ABRAPLEX (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex).