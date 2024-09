Projeto do Governo de Pernambuco para o verão terá ações com música

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Governo de Pernambuco, através da Empresa de Turismo de Pernambuco - Empetur, está lançando na próxima terça-feira (19), em São Paulo, a campanha "Verão Pernambuco Deixa Rolar".



Apesar do enfoque no turismo, a campanha também promete envolver música. O formato ainda será divulgado em evento realizado no Shopping Eldorado, na capital paulista, mas a expectativa é que a Empetur viabilize atrações musicais em municípios litorâneos.

Vale lembrar que a Empetur contrata parte das atrações nos municípios de Pernambuco durante o Carnaval, por exemplo. De acordo com recente pesquisa da Secretaria de Turismo, 74% dos turistas dos indicaram que preferem assistir a shows de artistas locais ao viajar para o Estado.