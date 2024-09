HORÓSCOPO 15.09: Dia agitado, para o seu bem

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Veja quais são as mensagens enviadas pelos astros para a sua vida neste domingo (15), segundo as previsões feitas pelo astrólogo João Bidu

ÁRIES - Vênus e Júpiter trocam likes logo cedo e animam os relacionamentos, que contam com um astral leve e divertido. E ainda vai sobrar energia para encarar novidades e se aventurar um pouco mais fora da sua zona de conforto! O amor conta com vibes maravilindas. Cor: AMARELO Palpites: 08, 15, 60



TOURO - Vênus e Júpiter trocam likes e favorecem cuidados com a saúde. Aproveite para cuidar de assuntos de rotina que precisam ser resolvidos logo. Depois, pode curtir o domingão em paz, e até turbinar na sua vida social. No amor, a melhor estratégia é focar suas energias no futuro. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 29, 02, 45



GÊMEOS - Com Vênus e Júpiter protegendo os seus interesses, você pode arrasar corações por onde passar e até a sorte deve sorrir para o seu lado. A dica do dia é manter o bom humor, assim dá para curtir todas as oportunidades de lazer que pintarem. O amor promete momentos maravilindos. Cor: VIOLETA Palpites: 08, 24, 33



CÂNCER - O dia promete ser agitado, mas da melhor maneira possível! Preste atenção ao seu sexto sentido e investigue a fundo se desconfiar de alguma coisa. No final, tudo deve se resolver da melhor maneira no que depender das estrelas, bebê. No amor, seu lado sensual vai dar um show. Cor: CREME Palpites: 32, 53, 41



LEÃO - O domingo começa animado, e ficar dentro de casa será um desafio e tanto. Os relacionamentos em geral vão contar com vibes maravilhosas. Você vai ficar com o coração quentinho se estiver na companhia das pessoas mais próximas. Uma conversa franca ajuda o amor. Cor: VERDE-ESMERALDA Palpites: 31, 14, 59



VIRGEM - Apesar do dia de folga, você pode receber boas novas envolvendo dinheiro. Ligue suas antenas para curtir as surpresas que podem surgir pelo caminho. Seu lado prático segue forte, e isso será uma mão na roda pra resolver qualquer perrengue. No amor, tente ceder em algumas coisas. Cor: AZUL Palpites: 61, 34, 43



LIBRA - Como a Lua segue em seu paraíso astral, você tem tudo para contar com uma dose extra de sorte. Que tal fazer uma fezinha? Mas as viagens também estão protegidas e sair da rotina será a melhor maneira de relaxar. No amor, o astral será mais do que perfeito para você encantar e seduzir. Cor: LILÁS Palpites: 20, 47, 11



ESCORPIÃO - Se depender da Lua, você vai sonhar com paz e sossego. Então, aproveite essas energias para transformar o seu cantinho no seu porto seguro. Vênus e Júpiter trocam likes logo cedo e prometem avivar o seu interesse por assuntos místicos. A sedução pode virar o jogo no amor. Cor: PRETO Palpites: 13, 04, 31



SAGITÁRIO - As expectativas seguem altas e as amizades contam com a proteção de Vênus e Júpiter. Aproveite as boas vibes para fazer planos! E o seu poder de comunicação estará a mil por hora, e pode até explicar um mal–entendido. No amor, o melhor é conversar e aproveitar para abrir o coração. Cor: AMARELO Palpites: 48, 39, 54



CAPRICÓRNIO - Vênus e Júpiter mandam energias para cuidar do corpo. A dica é ligar o alerta nesta área, porque quem sai ganhando no final das contas é a sua saúde. Sua vida financeira segue protegida pela Lua. No amor,o ciúme pode incomodar, então pegue leve. Cor: AZUL-ROYAL Palpites: 52, 07, 20



AQUÁRIO - Este domingo será perfeito para correr atrás dos seus interesses. Você conta com boas energias e um pique extra que a Lua envia para o seu signo. Vênus e Júpiter enviam excelentes vibes para os seus relacionamentos e viagens. No amor, seja mais autêntica. Cor: BEGE Palpites: 15, 05, 59



PEIXES - Descansar mais e curtir o seu canto pode ser a melhor pedida para repor as energias, principalmente com a Lua infernizando seu astral. Para melhorar ainda mais, seu sexto sentido estará tinindo, aí fica mais fácil descobrir quem não merece confiança. O amor pede cuidado extra. Cor: AZUL-MARINHO Palpites: 06, 51, 33