Silvetty Montilla na Parada da Diversidade: 'Arte é desafio'

Com o tema 'Vidas LGBT Importam!', evento tem concentração no Parque Dona Lindu e segue desfile com nove trios pela Av. Boa Viagem

A 23ª edição da Parada da Diversidade de Pernambuco será realizada neste domingo (15), com concentração a partir das 8h no Parque Dona Lindu, na Zona Sul. Cerca de nove trios seguem em desfile pela Avenida Boa Viagem.

No Lindu, será realiza uma série de shows, performances e discursos, com destaque para a cantora de brega Tayara Andreza, às 12h.

Já nos trios, os destaques ficam com a drag queen paulistana Silvetty Montilla, que estará no trio do Club Metrópole, as cantoras Cheila do Pará e Nega do Babado, no Trio do Brega; e a cantora Dany Myller no Trio Seja Como uma Flor.

Silvetty Montilla no Recife

Uma das pioneiras na arte drag no Brasil, Silvetty está voltando ao Recife após um hiato de 10 anos. "Estou em uma ansiedade muito grande, pois faz muito tempo que não vou ao Recife e é a primeira vez na Parada. Irei interagir com o público com base no improviso, como é em tudo que faço", diz, ao JC.

Antes, no sábado (14), Montilla se apresenta no Club Metrópole, no bairro da Boa Vista, com o mesmo show que faz na Blue Space, em São Paulo. Após a Parada, ela também retorna à Boa Vista para o stand-up comedy "Mais uma dose de Montilla", no PajuBar. Ela receberá duas artistas referências na cena local: Salário Mínimo e Márcia Vogue.

"Como eu não vou ao Recife há um tempo, não sei exatamente como está o cenário drag, mas acompanho as que conheço pela internet. Falo no WhatsApp, vejo no Instagram. É muito gratificante trabalhar com elas. São muito talentosas".

"Estou há 37 anos na noite. Hoje mudou muito, mas é preciso ter um respeito muito grande por quem está nessa há muito tempo. O enfrentamento ocorre a cada dia. A cada dia nos montamos para mostrar que a arte é um desafio".

Tema

O tema da edição da Parada é "Vidas LGBT Importam! Fundamentalismo, machismo e racismo: Dói, Machuca e Mata!", buscando busca diálogos sobre a importância da igualdade e do respeito à diversidade.

"É essencial nos unirmos para preservar os espaços LGBTQIAPN que são fundamentais na luta contra a lgbtfobia. Precisamos unir forças, com determinação e sabedoria para superar o crescente conservadorismo", diz Chopely Santos, Coordenadora do Fórum LGBT de Pernambuco.

"O tema da Parada da Diversidade nos chama a exercer nossa cidadania de forma plena e consciente, destacando não apenas a luta pelos direitos LGBTQIA , mas também a necessidade de enfrentar e combater o racismo e o machismo que permeiam nossa sociedade", diz Rivânia Rodrigues.

"Nossa militância alcançou algumas conquistas, que incomodam aqueles que buscam a manutenção dos preconceitos e das discriminações a partir de seu fundamentalismo. Lamentavelmente, ainda há quem acredite que nós LGBTs, somos doentes e precisamos ser curados. Do mesmo modo, ainda existem pessoas que nutrem raiva e ódio contra nós, apenas porque ousamos existir", diz Thiago Rocha, também da coordenação colegiada do Fórum LGBT de Pernambuco, convida o público.

Confira a programação do Parque Dona Lindu:

8H - Abertura com DJ

9H - Performances drags

10H - Show da banda Rabo da Gata

10H30 - Show da Banda Sensação

11H - Show de Ohana Brasil, Anderson Ferrer e Gal Menezes

11h10 - Show de Luca de Melo

11h20 - Show da Banda Divas

11h40 - Falas institucionais e homenagens

12h - Show da cantora Tayara Andreza

13h - Saída dos trios

Ordem e atrações dos trios

1 - TRIO SINTEPE - Dj Molekada

2 - TRIO Governo de Pernambuco - Banda Pinguim

3 - TRIO DO BREGA - Banda Atrevida, Cheila do Pará, Nega do Babado, Rony Versales e Ki Loucura.

4 - TRIO COLETIVO DE LESBICAS - Jaína Elner, Lucas Melo e Nickan Andrade

5 - TRIO TRANS - Gal Menezes, Ohanna Brasil e Anderson Ferrer

6 - TRIO DA BOATE METROPOLE - Silvetty Montila e os Djs Ale, Victor Hugo, Polly Pocketty e Ary Z

7 - TRIO AMOR SEJA COMO UMA FLOR - Dany Myler, Emilio Vega e Rodollpho Soares

8 - TRIO SER COLETIVO - Banda Império, Meck Gibizinho, Luca Hanter e Mary Rosa

9 - TRIO GAYMADO - Marquinhos Balada