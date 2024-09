Comitê de Cultura em PE abre mais de 150 vagas para cursos gratuitos de elaboração de projetos; confira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Neste mês de setembro, o Comitê de Cultura em Pernambuco está com mais de 150 vagas abertas para cursos gratuitos de elaboração de projetos culturais, com foco na Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), que está lançando editais em todo o Brasil até o fim de 2024.

As inscrições estão disponíveis clicando aqui e os cursos serão oferecidos nas 4 macrorregiões do estado: Agreste, Sertão, Zona da Mata e Região Metropolitana do Recife.

As cidades contempladas nesta rodada de ações do Comitê de Cultura em Pernambuco foram: Caruaru, Tabira, Palmares e Recife.

Mobilizações

Além das formações, o Comitê também atuará nessas cidades com mobilizações, que buscam fortalecer a cultura local, agregando conhecimentos aos produtores, artistas e demais trabalhadores da Cultura.

Durante os cursos, com duração de oito horas, os participantes terão a oportunidade de aprender com produtores culturais experientes e ainda receberão certificados de participação.

Comitês

Os Comitês de Cultura são redes de agentes, coletivos e instituições, articuladas por organizações da sociedade civil. Estas organizações, selecionadas por meio de editais e em parceria com o MinC, desenvolvem atividades como: mobilização social; formação em direitos e políticas culturais; apoio à elaboração de projetos e parcerias; comunicação social e difusão de informações sobre políticas culturais. Fazem parte do Programa Nacional de Comitês de Cultura (PNCC) estabelecido pelo Ministério da Cultura (MinC).

Em Pernambuco, o Comitê de Cultura desempenha um papel estratégico com um plano de trabalho que prevê mais de 120 atividades até o final de 2026. Todo o trabalho é conduzido por três Organizações da Sociedade Civil (OSCs): a Associação de Filhos e Amigos de Vicência - Afav (Mata Norte); a OSC Mulheres Guerreiras de Camaragibe (Região Metropolitana do Recife) e o Centro Dramático do Pajeú (Sertão).

"A partir deste trabalho conjunto, realizado nas 12 Regiões do Estado, esperamos proporcionar, através do Comitê, vários eixos estratégicos que garantirão suporte aos artistas, grupos e instituições culturais de cada localidade. Oferecemos formações, encontros de escuta e diálogo, assessoria técnica, mobilização e articulação social, intervenções artísticas e socioculturais, além de um plano de comunicação abrangente. Tudo isso sem nenhum custo para a cadeia criativa e cultural do nosso estado", destaca Joana D’Arc Ribeiro, coordenadora geral do Comitê de Cultura em Pernambuco.

Confira a programação completa dos eventos de setembro:

Dias 17 e 18 de setembro - Caruaru, Agreste de Pernambuco

Mobilização

Data: 17/09/2024, às 14h

Atividades:

Palestra e debate: "Artistas e grupos culturais, como se formalizar?" (+ certificação para Pontos de Cultura)

Facilitador: Williams Santana

Apresentação cultural: Boi Tira Teima

Local: Casarão das Rendeiras (Av. Major João Coelho, n°464, Bairro Rendeiras, Caruaru – PE)

Formação

Data: 18/09/2024, das 8h às 17h

Tema: Elaboração de projetos com foco na PNAB (Programa Nacional Aldir Blanc)

Formador: Williams Santana

Local: Casarão das Rendeiras (Av. Major João Coelho, n°464, Bairro Rendeiras, Caruaru – PE)

Municípios contemplados: Caruaru, São Caetano, Toritama, Riacho das Almas, Agrestina, Bezerros, Camocim de São Félix

Dias 19 e 20 de setembro - Tabira, Sertão de Pernambuco

Mobilização

Data: 19/09/2024, às 18h

Atividades:

Palestra e debate: "Artistas e grupos culturais, como se formalizar?" (+ certificação para pontos de cultura)

Facilitador: Karl Marx

Apresentações culturais: Recital com poetas da APPTA e Grupo de Xaxado Bandoleiros de Solidão

Local: Sede da APPTA, Tabira – PE

Formação

Data: 20/09/2024, das 8h às 17h

Tema: Elaboração de projetos com foco na PNAB (Programa Nacional Aldir Blanc)

Formadora: Bruna Tavares

Local: Centro Cultural Poeta Zé de Mariano, Tabira – PE

Dias 24 e 25 de setembro - Palmares, Zona da Mata de Pernambuco

Mobilização

Data: 24/09/2024, às 14h

Palestras e debates:

"Educação Patrimonial como Ferramenta de Cidadania e Sustentabilidade"

Facilitador: Gutto Mota

"Artistas e grupos culturais, como se formalizar?" (+ certificação para Pontos de Cultura)

Facilitadora: Wanessa Santos

Apresentação cultural: Grupo de Arte Popular dos Palmares

Local: Biblioteca Pública Municipal - Fenelon Barreto (R. Fenelon Barreto - Centro, Palmares - PE)

Formação

Data: 25/09/2024, das 8h às 17h

Tema: Elaboração de projetos com foco na PNAB (Programa Nacional Aldir Blanc)

Formador: Williams Santana

Local: Centro Municipal de Formação Professor Douglas Miranda Marques (Rua José Rudval de Aragão, n° 26622 - Centro, Palmares - PE)

Municipios contemplados: Palmares, Joaquim Nabuco, Água Preta, Xexéu, Catende e Bonito

Dias 25 e 26 de setembro - Bomba do Hemetério, Recife (RMR)

Mobilização

Data: 25/09/2024, às 15h

Palestras e debates:

Coletivos e Artistas, como se organizar? (+ Certificação de Pontos de Cultura)

Facilitadora: Wanessa Santos

Apresentação cultural: Grupo Cultural Abeòkúta

Local: Grêmio Recreativo Cultural e Arte Gigante do Samba – Rua das Crianças, 63, Bomba do Hemetério - Recife/PE

Formação

Data: 26/09/2024, Das 8h às 17h

Elaboração de projetos com foco na PNAB (Programa Nacional Aldir Blanc)

Facilitadora: Clarisse Fraga

Local: Grêmio Recreativo Cultural e Arte Gigante do Samba – Rua das Crianças, 63, Bomba do Hemetério - Recife/PE

Municípios contemplados:

Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Paulista e Camaragibe.