Exposição gratuita no museu histórico de Igarassu apresenta relíquias arqueológicas

A partir desta quarta-feira, 18 de setembro, o Museu Histórico de Igarassu se transforma em um verdadeiro portal para o passado com a exposição inédita "Vestígios de Outrora: Relíquias Arqueológicas".

Essa mostra temporária reúne itens nunca antes vistos pelo público, oferecendo uma visão fascinante sobre as civilizações que habitaram a região antes da chegada dos colonizadores europeus.

Com entrada gratuita, a exposição segue até o dia 18 de outubro, proporcionando uma oportunidade para quem deseja explorar a história de uma das cidades mais antigas do Brasil.

Uma viagem no tempo

Foto de parte da exposição Vestígios de Outrora: Relíquias Arqueológicas - Ivonildo Pedro

A exposição "Vestígios de Outrora" apresenta ao público uma coleção de peças arqueológicas, que inclui fósseis, urnas funerárias e diversos artefatos pré-cabralinos.

Entre os objetos expostos, estão antigos raspadores, cerâmicas e outros utensílios usados pelas primeiras civilizações que habitaram a região.

Grande parte dessas relíquias faz parte do acervo do Museu Histórico de Igarassu, mas muitas delas estão sendo exibidas ao público pela primeira vez.

Com 489 anos de existência, celebrados no dia 27 de setembro, Igarassu é um dos municípios mais antigos do país.

A exposição tem como objetivo reforçar a importância da preservação do patrimônio arqueológico local e traz à tona a relevância das descobertas feitas na região ao longo dos séculos.

É uma oportunidade para os moradores e visitantes conhecerem mais sobre a riqueza cultural e histórica que define essa parte do Brasil.

Educação, cultura e preservação

Foto de pessoas andando em meio a exposição Vestígios de Outrora: Relíquias Arqueológicas - Ivonildo Pedro

Além de proporcionar uma experiência imersiva no passado, a exposição tem como objetivo conscientizar os visitantes sobre a importância da preservação do patrimônio arqueológico de Igarassu.

Para os organizadores, eventos como esse reforçam o papel fundamental dos museus como centros de educação e cultura, destacando a necessidade de preservar o legado deixado pelos antepassados para as futuras gerações.

Com entrada gratuita e aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, a mostra também oferece visitas agendadas aos finais de semana.

Esse formato busca incentivar a participação da comunidade e de estudantes, permitindo que todos tenham acesso ao conhecimento e à reflexão sobre o impacto das civilizações passadas na construção da sociedade atual.

Serviço

Vestígios de Outrora: Relíquias Arqueológicas