HORÓSCOPO 16.09: Cautela para evitar os atritos

Veja quais são as mensagens enviadas pelos astros para a sua vida nesta segunda-feira (16), segundo as previsões feitas pelo astrólogo João Bidu

ÁRIES - O desejo de repensar algumas coisas e rever as decisões que tomou nos últimos tempos tem tudo para crescer. Preste atenção ao seu sexto sentido, especialmente na hora de lidar com dinheiro. No final das contas, porém, pode sair ganhando! No amor, abra o jogo. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 14, 15, 50



TOURO - Você pode ter alguns atritos no trabalho se não tiver cuidado. Depois, a Lua entra em Peixes e garante que sua imaginação estará a mil hoje! Pode ser muito divertido dar um chega pra lá na rotina do dia a dia. Aguarde novidades e surpresas no amor. Cor: VIOLETA Palpites: 04, 05, 40



GÊMEOS - Você precisa agir com cautela para não entrar em confusão por causa da impulsividade. Ainda bem que logo a Lua entra em Peixes e envia as melhores energias para a vida profissional! Seu lado ambicioso também se destaca, e não vai se poupar para atingir seus objetivos. No amor, pense no futuro. Cor: PRETO Palpites: 15, 24, 51



CÂNCER - A semana começa tensa e há risco de briga. Mas o astral melhora, e pode se dar bem se investir nos estudos ou matar a saudade dos amigos que estão longe. No trabalho, os serviços feitos em equipe prometem os melhores resultados. A vida amorosa, que se torna mais intensa e agitada. Cor: VERDE Palpites: 44, 08, 51



LEÃO - Você precisa pegar mais leve nas críticas se quiser manter um bom relacionamento com as pessoas próximas, inclusive no trabalho. Depois, a Lua em Peixes promete disposição para se livrar do que vinha te incomodando. No amor, a paixão pega fogo na intimidade. Cor: AZUL-TURQUESA Palpites: 14, 49, 05



VIRGEM - Manter a atenção nas tarefas pode ser um desafio e tanto, mas faça sua parte porque o astral tem tudo para melhorar aos poucos. A Lua entra em Peixes nesta manhã e avisa que os relacionamentos estão em alta a partir de agora! Astral alegre e descontraído deixa o amor muito melhor. Cor: LILÁS Palpites: 15, 05, 59



LIBRA - As vibes ficam um pouco tensas. Melhor não confiar apenas na sorte e fazer a sua parte se quiser dar conta do que precisa ser feito. Ainda bem que a Lua em Peixes promete destacar seu lado responsável e esforçado. A saúde também pede atenção. O amor pode surpreender. Cor: BRANCO Palpites: 32, 41, 50



ESCORPIÃO - Se quiser evitar torta de climão em família, pegue leve e não deixe que um problema pequeno vire algo maior do que precisa ser. A boa notícia é que logo a Lua entra em seu paraíso astral, trazendo excelentes energias para o seu dia! No amor, a sua estrela deve brilhar! Cor: MAGENTA Palpites: 45, 03, 57



SAGITÁRIO - Redobre a atenção com as palavras para evitar mal–entendidos, e confira cada detalhe do serviço antes de entregar uma tarefa. Com a entrada da Lua em Peixes mais tarde, você tem tudo para se destacar. As estrelas enviam boas energias para o amor. Cor: VERMELHO Palpites: 48, 01, 57



CAPRICÓRNIO - Caprica, você vai ter que rebolar para manter os gastos dentro do orçamento. Nada de fazer compra por impulso, tá? A Lua desembarca em Peixes promete movimentar o serviço. À noite, a companhia dos amigos e pessoas mais próximas anima seu coração. O amor fica mais leve. Cor: AMARELO Palpites: 14, 05, 51



AQUÁRIO - Diferenças pessoais com os familiares podem ficar mais sérias se você não esfriar a cabeça antes de falar, Aquário. Ainda bem que logo o astral melhora e as finanças ganham destaque. Mas é melhor pegar firme no trabalho se quiser encher o bolso! O amor fica sussa. Cor: VERDE-CLARO Palpites: 34, 25, 43



PEIXES - Fofocas podem azedar seu humor. Mantenha a calma, porque logo as coisas melhoram com a chegada da Lua em seu signo. Você pode se sentir com mais disposição para cuidar dos seus interesses e definir prioridades em sua vida. No amor, capriche no romantismo e faça algo diferente. Cor: ROSA Palpites: 32, 33, 24