Horóscopo, 17/9: Você começa o dia com a sensibilidade à flor da pele

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

ÁRIES

Você começa o dia com a sensibilidade à flor da pele, e vai precisar de sossego se quiser dar conta das suas tarefas numa boa. Faça sua parte para manter suas emoções sob controle. À noite, porém, é melhor redobrar a atenção com fofocas. O amor também pede cautela. Cor: MARROM Palpites: 33, 06, 17

TOURO

O encontro com os amigos pode ser divertido, mas os astros avisam: pode ter prejuízo se misturar amizades com dinheiro. No trabalho, as coisas ficam mais tranquilas. É um bom momento para ampliar os horizontes, deixando a insegurança de lado. Valorize o que tem no amor. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 31, 32, 60

GÊMEOS

A carreira continua em destaque e, com as ótimas energias enviadas pelos astros, hoje você pode dar um grande salto nessa área. Vale reservar um tempinho para fazer planos a longo prazo e até tomar algumas decisões bem sérias. No amor, pegue leve e não faça críticas demais. Cor: ROSA Palpites: 02, 11, 56

CÂNCER

Sua habilidade para agir em equipe tem tudo para dar um show, e você vai ter a capacidade de unir as pessoas para perseguir um objetivo comum. Se tiver a chance de passear, ir ao cinema ou até reunir o pessoal em casa mesmo, vá em frente! Há sinal de novidades no amor. Cor: PINK Palpites: 06, 32, 14

LEÃO

Ligue as suas antenas, porque o seu lado sensível e intuitivo deve fazer hora extra hoje, e mandar avisos importantes. Bom astral para fazer mudanças, iniciar ou encerrar um ciclo. No amor, explore seu lado mais sensual. Cor: PRETO Palpites: 45, 54, 27

VIRGEM

Suas relações seguem recebendo boas energias astrais, tanto no amor quanto na vida pessoal e profissional. Valorize quem está sempre ao seu lado para oferecer apoio. Algumas cobranças podem ser necessárias de vez em quando, mas atenção para não exagerar. Isso também vale para o amor!. Cor: AMARELO Palpites: 21, 48, 55

LIBRA

Você vai se sair melhor do que espera ao lidar com as tarefas do dia a dia, inclusive aquelas mais chatinhas. Mas é melhor manter os pés no chão, pois há risco de dar o passo maior do que a perna. Talvez seja preciso ceder em algumas coisas para manter o brilho no amor. Cor: CINZA Palpites: 44, 08, 51

ESCORPIÃO

A Lua segue firme e forte no seu paraíso astral, sinal de que o dia já começa com as melhores vibes. Explore seus pontos fortes para ir atrás de novas oportunidades. Mas o astral muda, e há risco de desentendimentos. Também vale ter cuidado para não brigar no amor! Cor: BRANCO Palpites: 56, 29, 45

SAGITÁRIO

Assuntos antigos ou ligados à sua família podem se desenrolar com mais tranquilidade. Aproveite seu bom–senso para deixar o que precisa em ordem. Mas o clima de tensão em casa pode ficar mais forte se não tiver cuidado. No amor, pegue leve nas demonstrações de ciúme! Cor: VERMELHO Palpites: 10, 54, 09

CAPRICÓRNIO

Vai sobrar pique para passear, embarcar em uma viagem ou apenas dar um rolê para respirar ar puro. Aproveite o seu lado comunicativo para se dar bem. Um mal–entendido até pode tumultuar, mas não é nada que não possa resolver com um bom papo. No amor, não vai faltar carinho. Cor: SALMÃO Palpites: 18, 46, 36

AQUÁRIO

As finanças continuam protegidas e você pode encher os bolsos se souber aproveitar essas energias. É que o dinheiro está protegido, mas nem por isso vai cair de presente no seu colo, tá? O amor pode passar por alguns perrengues, ainda mais se você exagerar no ciúme. Cor: LILÁS Palpites: 41, 40, 32

PEIXES

O céu avisa que você tem tudo para esbanjar confiança na hora de perseguir seus objetivos. Mas há sinal de atritos à noite. Para não estragar seu humor, procure ceder em algumas coisas para manter a harmonia. Astral leve e bem–humorado deve marcar no amor, só controle o ciúme. Cor: BRANCO Palpites: 02, 11, 16