Passinho reflete sobre Brasil contemporâneo em espetáculo que abre o Festival de Teatro do Agreste, no Recife

Como se dão as lutas dentro nós, entre as forças que nos compõe? A Cia Suave, do Rio de Janeiro, busca refletir sobre essas perguntas com uma mistura de danças urbanas e populares, incluindo o passinho e brega-funk, no espetáculo "Zona Franca", que abre o 33º FETEAG - Festival de Teatro do Agreste nesta terça (17) e quarta-feira (18), às 19h, no Teatro de Santa Isabel, Centro do Recife.

O trabalho dirigido por Alice Ripoll já foi apresentado em diversos países, como Inglaterra, França, Irlanda, Alemanha e Bélgica, e leva para o palco discussões sobre coletividade, o estar no Brasil contemporâneo, entre outras.

Além do passinho do Rio e do brega-funk, existem elementos de teatro, pesquisas vocais, danças afro, afrohouse, sabala, tiktok, e outras danças do norte e nordeste do Brasil, como Pisadinha.

A obra segue a pesquisa do grupo, iniciada nos espetáculos anteriores, "Suave" e "Cria", sobre a relação das danças urbanas e populares do Brasil com uma encenação contemporânea.

Além de "Zona Franca", a Mostra Recife, conta com o espetáculo "Meu Corpo Está Aqui", da Fábrica de Eventos (RJ), apresentado nesta quinta (19) e sexta-feira (20), às 19h, no Teatro Hermilo Borba Filho, no Centro. Com texto e direção de Julia Spadaccini e Clara Kutne, o trabalho leva para o palco artistas com deficiência (PCD) para abordar questões como afetos e sexualidade.

Comprometido com a descentralização das atividades artísticas, o FETEAG, que foi criado em 1981, já apresentou mais de 1100 espetáculos, de vários estados do Brasil, além de cerca de 10 países, para um público superior a 200 mil pessoas. Neste ano, o festival reúne trabalhos instigantes, tanto por suas temáticas quanto por suas poéticas e experimentações estéticas.

Caruaru

A programação em Caruaru começa com a Mostra Argemiro Pascoal, no dia 21, data que marca a estreia nacional de "O Velho Relojoeiro e as Voltas do Tempo", da Trupe Motim (CE), no Teatro Lycio Neves (TEA). Na mesma data, Renata Carvalho (SP) apresenta "Manifesto Transpofágico", no Teatro Rui Limeira Rosal (SESC Caruaru).

A mostra reúne ainda as obras "Laborioso Contato: um palhaço anuncia o fim do mundo", também da Trupe Motim (CE), "Monga", de Jéssica Teixeira; "Goldfish", de Alexandre Américo (RN); "Chão", da Cia de Dança do Teatro Alberto Maranhão e TORTA - Plataforma de Arte Expandida (RN).

Ações formativas

Durante FETEAG 2024, também serão realizadas ações formativas e de incentivo ao debate. Na abertura da etapa de Caruaru, acontece a mesa "Diálogos Transversais: Confabulando o Agora Para Mirar no Amanhã", uma palestra de Hblynda Morais (PE), com participação de Renata Carvalho (SP) e mediação de Lucimary Passos (PE).

Os artistas da cidade também poderão participar da oficina de montagem de “Sal: Como durar o tempo”, com Alexandre Américo (RN). Ao final da experiência, eles estarão em cena na apresentação do espetáculo, na Mostra Argemiro Pascoal.

SERVIÇO

"Zona Franca", da Cia Suave (RJ)

Onde: Teatro de Santa Isabel (Praça da República, s/n, Santo Antônio)

Quando: nesta terça-feira (17) e quarta-feira (18), a partir das 19h