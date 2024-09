Últimos dias para inscrições no IV Festival Internacional de Cinema de Realizadoras (Fincar)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Está chegando ao fim o prazo para inscrever seu filme no IV Festival Internacional de Cinema de Realizadoras (Fincar), que tem inscrições abertas até o próximo domingo, 22 de setembro.

Se você é uma cineasta ou faz parte de uma equipe que busca ampliar a diversidade de gênero no cinema, esta é a sua chance de participar de um festivais com foco em produções de realizadoras.

A inscrição é gratuita e pode ser feita diretamente no site oficial do festival, onde também está disponível o regulamento completo.

Reflexão sobre gênero e diversidade

Desde sua criação, em 2016, o Fincar se destaca por promover um olhar crítico e feminista sobre o cinema, abrindo espaço para obras que rompem com a normatividade predominante na sétima arte.

Nesta quarta edição, que contempla filmes realizados entre 2021 e 2024, o festival mantém sua proposta de exibir curtas, médias e longas-metragens dirigidos por mulheres cis e trans, travestis, pessoas não-binárias, transmasculinas e homens trans, proporcionando uma janela única de exibição para essas vozes e histórias tão necessárias.

A diretora do festival, Maria Cardozo, reforça o caráter desta edição "Queremos desfiar as linhas estabelecidas e permitir que novos caminhos e trajetos brilhem através dos filmes. Celebramos a oportunidade de ocupar novamente as salas de cinema e de fortalecer parcerias que nos fazem vibrar mais forte”, comenta Maria.

Fincar

O Fincar se consolidou como um espaço para debates profundos sobre representatividade e a desconstrução de paradigmas tradicionais no cinema.

Ao longo das edições anteriores (2016, 2018 e 2021), o evento se firmou como um veículo de transformação, desafiando as convenções de um cinema muitas vezes dominado por uma perspectiva branca, masculina e cisheteronormativa.

“A cada edição, o festival reafirma o compromisso com uma perspectiva feminista e uma abordagem tanto estética quanto política do cinema. Buscamos potencializar o encontro que só o cinema produz, afirmando o espaço da realização, mas sem perder de vista as diversas experiências do fazer e ver cinema. Desejamos partilhar com o público como esses cinemas são múltiplos, buscando desconstruir um ideal cinematográfico que costuma ser branco, masculino e cisheteronormativo. As pessoas espectadoras, com seu olhar crítico, também são parte fundamental para a desconstrução e reimaginação de um cinema mais diversos e implicado nas nossas vidas. É preciso instigar mais pessoas a se aproximarem desses cinemas e o festival é um espaço de contágio importante para isso”, afirma a diretora.

Além de promover essa importante troca entre cineastas e público, o Fincar oferece uma plataforma valiosa para obras que, muitas vezes, não encontram espaço nas grandes salas de cinema.

Filmes que desafiam estereótipos e apresentam novas perspectivas ganham destaque, proporcionando uma experiência cinematográfica rica e diversa.

Serviço

Fincar - Festival Internacional de Cinema de Realizadoras