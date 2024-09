Horóscopo, 18/9: O dia tem tudo para ser produtivo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

ÁRIES

Você vai precisar de muito pique para encarar o trabalho e, com a Lua em seu signo, fica mais fácil correr atrás do que deseja. À noite, talvez não seja tão fácil manter a paz em casa: não transforme algo pequeno em um problemão, ok? No amor, capriche no diálogo e pegue leve no ciúme. Cor: ROSA Palpites: 07, 52, 38

TOURO

O dia tem tudo para ser produtivo se você tirar vantagem das suas ideias e não tiver receio de sair da sua zona de conforto. Depois, a Lua entra em Áries e destaca seu lado sensível. Se você ouvir sua intuição, o resultado tem tudo para ser positivo! A vida amorosa pede uma dose extra de confiança. Cor: VERDE Palpites: 31, 04, 33

GÊMEOS

A carreira segue protegida, e você pode dar aquele gás nas tarefas. Se pensa em fazer mudança, as energias serão mais do que positivas. Também vale a pena reservar um tempo para se divertir na companhia dos amigos e esquecer os perrengues. O amor fica mais forte. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 45, 02, 47

CÂNCER

A Lua avisa que você vai se importar mais com o que os outros pensam a seu respeito, mas pode ganhar elogios também. Mas é a sua carreira que sai ganhando no final, já que a sua dedicação não deve passar em branco! No amor, cuidado com críticas e cobranças. Cor: PRATA Palpites: 09, 38, 27

LEÃO

A saúde pede mais atenção, e você pode aproveitar as boas energias para rever os maus hábitos e fazer mudanças na sua rotina. Logo a Lua se muda para Áries e deixa o astral mais descontraído, e seu lado bem–humorado também cresce. No amor, aposte no companheirismo. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 32, 14, 60

VIRGEM

O dia começa com um ótimo astral para você cuidar dos seus relacionamentos, tanto no amor quanto em outras áreas. E com a chegada da Lua a Áries, as energias serão perfeitas para apostar em novidades e mudanças. No amor, aposte na sua seducência. Cor: VIOLETA Palpites: 50, 59, 49

LIBRA

Aproveite a manhã para adiantar as tarefas de rotina, pois será mais fácil focar em serviços que exigem esforço. Ainda bem que a Lua entra em Áries ainda pela manhã e garante vibes positivas para todos os seus relacionamentos! Mas no amor, é melhor pegar leve nas críticas. Cor: AZUL-MARINHO Palpites: 24, 51, 08

ESCORPIÃO

A sorte vai sorrir para o seu lado, e os astros destacam tudo o que tem a ver com comunicação, bebê. Depois, a Lua em Áries reforça seu lado prático, seja para lidar com assuntos do dia a dia ou para cuidar melhor da sua saúde. No amor, demonstre seu carinho. Cor: VERDE-ESMERALDA Palpites: 42, 23, 06

SAGITÁRIO

Assuntos ligados à casa e à família contam com vibes positivas, então aproveite para resolver qualquer pendência na área. Mais tarde, a Lua em seu paraíso astral promete animação para curtir cada minuto! Há sinal de romantismo no amor, mas pode pintar briga à noite. Cor: CINZA Palpites: 09, 20, 11

CAPRICÓRNIO

Tudo o que envolva comunicação, deslocamentos a trabalho ou até contato com o público deve correr às mil maravilhas. As estrelas avisam que a companhia da família será bem–vinda, mas à noite pode pintar torta de climão com alguns familiares. No amor, segure o ciúme. Cor: AZUL Palpites: 16, 52, 02

AQUÁRIO

O dinheiro conta com ótimas energias, então foque nas suas tarefas se quiser encher o bolso. Depois, a Lua em Áries deve animar o trabalho, trazendo mais novidades. A vida amorosa também conta com boas energias, mas talvez precise de uma conversa sincera para superar inseguranças. Cor: ROXO Palpites: 09, 48, 03

PEIXES

Você começa o dia com muito pique para correr atrás de projetos no trabalho, fazer contato com outras pessoas e cooperar com os colegas. Depois, se depender da Lua, você pode ter boas novas envolvendo dinheiro. O desejo de encontrar estabilidade e segurança aparece no amor. Cor: AMARELO-OURO Palpites: 37, 12, 39