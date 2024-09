Resumo das novelas, 18/9: Berta mostra a Ísis a imagem de Guga na emergência, em Mania de Você

SBT/TV JORNAL

(15h30) Contigo Sim

Leonardo se recusa a reconhecer o passado da mãe e bate em Júlio. Ángela entrega a Samanta a carta do pai e fica surpresa ao saber que isso pode deixá-la sem participação na empresa. Samanta recebe a notícia de que Álvaro pode estar arruinado. Ângela tenta consolar Leonardo de sua dor, mas ele confessa que acredita que tudo em sua vida é mentira, até mesmo seu amor. Luz percebe que precisa procurar emprego e lembra de um emprego anterior que gostou muito, Ángela a incentiva. Alma surpreende Álvaro com a sua visita e é inevitável que ela pegue Josué nos braços. Leonardo quer conhecer o passado da mãe e a confronta.

(20h45) A Caverna Encantada

Anna vence o concurso de melhor fantasia, mas não está presente no local; Norma procura a garota pelo colégio. Anna é hipnotizada novamente e o Moleza é arremessado por algo. Os professores ficam preocupados com o sumiço de Anna. A garota Anna sai da Caverna Encantada e comenta com Manu que ouviu vozes estranhas no local. Shirley e Wanda têm discordâncias sobre a investigação criminal do hotel. Anna ganha a faixa de melhor fantasia e Lavínia chora por não ter recebido o prêmio. Thomas avisa Wanda e Shirley que a polícia já resolveu o caso do hotel. César é convidado para dar uma palestra sobre profissão para as crianças do colégio e Gabriel não gosta da presença dele na instituição; Goma também é convocado.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Maalate tem um ataque de fúria com as outras esposas de Esaú. Lia fala sobre Jacó com Zilpa. Maalate e Rebeca se enfrentam. Raquel tem um impasse com Labão. Jasper é ameaçado por Ian e Amir. Ismael e Maalate armam contra Jacó. Jacó se encanta por Raquel.

REDE GLOBO

(18h) No Rancho Fundo

Torquato Tasso ajuda Quinota, que se preocupa com o bebê. Deodora convida Quinota para um jantar em sua casa. Blandina sugere a Marcelo Gouveia que ambos aprimorem suas estratégias contra Artur e Quinota. Artur resgata Guilherme Tell do restaurante de Caridade. Tia Salete conta sobre sua visão com a criança a Zefa Leonel, que disfarça para a irmã. Deodora pressiona Ariosto a executar a dívida de Zefa Leonel. Corina Castelo faz uma oferta de emprego a Dracena, que rejeita a ex-patroa. Caridade compartilha seus sonhos com Nastácio. Blandina implora para que Dona Castorina deixe de trabalhar como faxineira. Artur descobre que Quinota está grávida.



(19h15) Família é Tudo

Lupita decide terminar com Júpiter. Leda procura Ubaiara. Ernesto confirma a Andrômeda que está com Sheila. Maradona é atropelado, e Chicão se desespera. Andrômeda tem pressentimento e desiste de viajar. Jéssica exige que Hans a ajude. Maya e Vênus ficam ao lado de Tom durante sua recuperação no hospital. Guto e Júpiter pensam em Lupita. Chicão volta para a pensão com Maradona. Andrômeda e Sheila fazem um show juntas. Paulina e Wilson se beijam. Frida/Catarina e Edgar namoram. Furtado e Catarina ficam juntos. Passam-se dois meses. Tom volta para casa.

(20h40) Mania de Você

Berta mostra a Ísis a imagem de Guga na emergência. Guga invade a casa de Berta e faz Ísis de refém. Para defender a nora, Berta toma uma atitude drástica. Molina diz para Mavi que é melhor fazerem o teste de DNA. Mavi tenta mais uma vez convencer Mércia de irem embora da ilha. Viola conta a Rudá que decidiu ir embora por causa de Molina.