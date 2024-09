Galo da Madrugada anuncia tema de 2025 e segunda edição da Corrida do Galo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Tema 'Pernambuco: do Galo ao Bacalhau, viva o Carnaval' presta homenagem às múltiplas manifestações carnavalescas do Estado, do Litoral ao Sertão

Há pouco mais de cinco meses para o Carnaval 2025, o Clube de Máscaras O Galo da Madrugada já começa a afinar os clarins para o seu 46º desfile, que acontece no dia 1º de março. O tema do desfile do próximo ano, marcado para 1º de março, foi anunciado em coletiva de imprensa realizada na sede do clube no Recife, nesta quarta-feira (18).

O tema "Pernambuco: do Galo ao Bacalhau, viva o Carnaval" presta uma homenagem às múltiplas manifestações carnavalescas do Estado, indo do Litoral ao Sertão. O desfile unirá figuras representativas como os caretas (Triunfo), caiporas (Pesqueira), papangus (Bezerros), caboclos de lança (Nazaré da Mata) e o próprio Bacalhau do Batata (de Olinda, que marca o fim do período carnavalesco).

"Temos uma variedade e uma riqueza de tradições carnavalescas aqui em Pernambuco, não só no Recife e em Olinda como também no interior. Vamos fazer uma viagem pelas manifestações culturais características dessas cidades e trazê-las para o nosso desfil", disse o presidente da agremiação, Rômulo Meneses. A expectativa é de reunir de 2,5 milhões de foliões no primeiro dia oficial de carnaval.

Começo e fim da folia

O termo "Do Galo ao Bacalhau" - que, inclusive, é título de um frevo composto por Cláudio Almeida e Egídio Vieira, no final da década de 1980 -, representa uma viagem do Galo e do folião por todo o universo que abrange o carnaval de Pernambuco, começando no Sábado de Zé Pereira e seguindo até a Quarta-feira de Cinzas.

Coletiva de imprensa de anúncio do tema do Galo da Madrugada de 2025 - @TIAGO_GIORDANI

"Enquanto o Galo, no Recife, é quem começa, tradicionalmente, os festejos, é o Bacalhau do Batata, em Olinda, que sinaliza para o encerramento do reinado de momo”, explica Rômulo. Entre o começo e o fim dessa maratona imaginária, uma variedade de outras cidades pernambucanas e seus personagens serão visitados e reverenciados: “temos uma infinidade de manifestações e figuras carnavalescas, muitas delas do interior do Estado, que iremos destacar e, até mesmo, tornar conhecidas para os foliões tanto daqui quanto de fora de Pernambuco e do Brasil, que vêm brincar o maior bloco do mundo", finaliza Meneses.

Desfile

Em janeiro do ano que vem, a agremiação completa 47 anos de fundação, irá manter a tradição tanto no horário quando no percurso do desfile: a saída, pontualmente às 9h, parte do Forte das Cinco Pontas com destino à Rua do Sol, que marca o fim do trajeto. Do roteiro - que é de, aproximadamente, 6,5 km -, fazem parte ainda as Avenidas Sul, Dantas Barreto e Guararapes, além da Rua Imperial e Praça Sérgio Loreto, entre outras vias.

Um total de seis alegorias (entre elas, o tradicional carro abre-alas, com a escultura do Galo de 4,5 metros de altura) abrem o desfile, seguidas de cerca de 30 trios elétricos comandados por artistas locais - que convidam também nomes do cenário nacional para compor o maior espetáculo da Terra.

"Tenho certeza que vamos fazer mais um grande carnaval, em 2025, juntando todas as manifestações culturais que acontecem ao longo do Estado, seja no litoral, agreste, zona da mata, sertão, até Petrolina. A expectativa, como sempre, é muito positiva e é isso o que nos motiva a realizar todo ano esse planejamento de colocar o Galo na rua, saber desse amor que o povo pernambucano tem, que o brasileiro tem pelo bloco", acrescenta Rodrigo Menezes, vice-presidente da agremiação.

Corrida do Galo

Ao mesmo tempo em que divulga o tema para o carnaval do ano que vem, o bloco anuncia também aos foliões a segunda edição da Corrida do Galo, que acontece no dia 16 de fevereiro (penúltimo domingo antes do Sábado de Zé Pereira). A competição, realizada no Centro do Recife, premia os três primeiros colocados nas modalidades 5 e 10km - masculino e feminino - e também fantasias, tanto individuais quanto em grupo.

O percurso, tanto na modalidade de 5km quanto de 10km, assemelha-se ao roteiro do desfile do Galo - embora de maneira invertida -, com início na Avenida Guararapes e passando pela Avenida Dantas Barreto, Praça Sérgio Loreto, Avenida Sul, Forte das Cinco Pontas e retornando ao ponto de partida. Ao término da competição e das premiações, shows com cantores locais em um trio elétrico na apoteose do evento irão animar a multidão de atletas e foliões presentes.

"Esperamos um evento ainda mais bonito do que o que vimos este ano, na estreia, quando uma multidão lotou a Avenida Guararapes, parecendo mais que já estávamos no Sábado de Zé Pereira. É, sem dúvidas, um evento que já faz parte do calendário do Galo e uma forma, também, de incentivarmos os nossos foliões às práticas saudáveis e a estarem bem preparados para aproveitar o carnaval", diz Guilherme Meneses.

As inscrições para a 2ª Corrida do Galo estarão abertas a partir de hoje (18), pelos sites www.corre10.com.br e www.brasilticket.com.br, no valor de R$ 120.

SERVIÇO

Galo da Madrugada 2025 - 46º Desfile

Tema: "Pernambuco: Do Galo ao Bacalhau, Viva o Carnaval!"

Data: 1º de março de 2025 (Sábado de Zé Pereira)

Horário: a partir das 9h

Concentração: Forte das Cinco Pontas



2ª Corrida do Galo

Data: 16 de fevereiro de 2025

Horário: 6h

Largada e chegada: Avenida Guararapes

Inscrições: www.corre10.com.br / www.brasilticket.com.br

Valor: R$ 120