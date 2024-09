Resumo das novelas, 19/9: Tom é recebido com festa ao chegar em casa, em Família é Tudo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

SBT/TV JORNAL

(15h30) Contigo Sim

Leonardo concorda em reencontrar Júlio e pede perdão, ele implora por uma chance como pai e os dois se abraçam forte. Mirta garante a Gerardo que ele é muito duro em suas decisões, mas ele confessa que sua filha Samanta superou todos os limites. Álvaro aproveita que Ángela está perto dele para roubar um beijo. Don Gerardo torna público que deixará suas ações para Ángela e Adela, então Samanta reage chateada e garante que não o reconhece como pai. Alma reencontra Iñaki, que não hesita em lhe dar um beijo. Ao vê-lo, ela o convida para ir ao seu apartamento para propor um plano contra sua inimiga. Leonardo fica chateado ao ver que Álvaro roubou um beijo de Ángela e Don Gerardo desabafa para Adela.

(20h45) A Caverna Encantada

Rui e Felipe querem descobrir o que os Luíses estão aprontando. Anna esconde de Isadora o segredo da Caverna Encantada. Goma fica nervoso para dar palestra às crianças, e Gabriel o motiva. Shirley guarda mágoa de Wanda, o que deixa Wanda saturada. Goma se apresenta para os alunos, e Norma fica brava com a bagunça que ele faz. Pedro e André discordam sobre os Luíses serem um grupo secreto. Gabriel propõe a Pilar que ele a acompanhe até em casa. Wanda informa a Shirley que não vai mais trabalhar como detetive ao lado da irmã e sai de casa. Goma aconselha Shirley a não ser tão mandona Na calada da noite, Anna encontra Isadora na Caverna Encantada, que fica chateada por Anna ter mentido e escondido sobre a gruta Anna é hipnotizada e discute com Isadora. O morcego Maldonado, conhecido como Dodô, se apresenta para Anna e Isadora, mandando-as irem embora. Após saírem da caverna encantada, Norma flagra Anna e Isadora na biblioteca.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Labão conhece Jacó. Isaque e Rebeca aguardam por notícias do filho. Judite anda de maneira misteriosa pelas ruas. Lia é apresentada a Jacó. Eder sofre um acidente. Raquel mente para Jacó. Na noite de núpcias, Maalate surpreende Esáu.

REDE GLOBO

(18h25) No Rancho Fundo

Artur confronta Quinota por não ter contado a ele sobre o bebê. Deodora pressiona Caridade a cozinhar para o jantar que dará em sua casa. Dra. Alba questiona os Leonel sobre sua situação financeira. Corina Castelo se irrita com a atenção que o trabalho de Tia Salete recebe. Deodora convida Quintilha para seu jantar e a dona do hotel recusa. Artur se revolta contra o fato de Quinota ter escondido sua gravidez. Blandina interrompe a conversa entre Artur e Quinota. Caridade desconfia quando um casal de estrangeiros chega a seu restaurante. Quinota afirma a Blandina que já sabe quem ela é de verdade.

(19h40) Família é Tudo

Tom é recebido com festa ao chegar em casa. Hans reclama de Frida. Leda se surpreende ao ver Ubaiara trabalhando. Furtado e Edgar terminam o romance com Frida/Catarina. Léo e Tom se entendem. Catarina discute com Frida. Vênus avisa aos irmãos que falta pouco para eles baterem a meta da missão. Frida acerta com Catarina de revelar para Edgar e Furtado que ela está viva. Chega o dia do lançamento do clipe de Andrômeda e Sheila. Vênus reage intrigada ao comportamento de Frida/Catarina. Catarina chega ao local da festa de lançamento do clipe para trocar de lugar com Frida. Hans sequestra Catarina, acreditando se tratar de Frida.

(21h30) Mania de Você

Molina faz de tudo para agradar Mércia, que percebe suas intenções. Luma nota algo de errado com os depósitos que Molina faz para ela e pede ajuda de Mavi. Molina dopa Mércia. Mércia perde os sentidos, mas consegue enviar uma mensagem para Mavi antes. Luma e Mavi socorrem Mércia, que faz revelações sobre o passado dos dois. Luma, Mavi e Mércia, na companhia de um segurança, confrontam Molina. Luma manda Molina ir embora. O segurança leva Molina, que reage e consegue fugir. Molina vai à casa de Mavi, e ameaça Viola. Rudá fica sabendo e vai atrás dela. Rudá e Molina entram em confronto, e um tiro é ouvido. Molina é morto.