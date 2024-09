Réveillon do Recife 2025 espera movimentar R$ 300 milhões; confira números

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Virada Recife 2025, nome dado ao réveillon na capital pernambucana, tem a expectativa de movimentar R$ 300 milhões na economia local. A informação é da Secretaria de Turismo e Lazer da Prefeitura do Recife, capitaneada por Antônio Coelho. Os shows ocorrem na Praia do Pina nos dias 26, 28, 29 e 31 de dezembro.

Ainda de acordo com a pasta, existe a expectativa de ocupar 95% da rede hoteleira, com 1 milhão de turistas circulando e 700 mil passageiros da movimentação aérea. Mais de 35 mil postos de empregos seriam gerados. O investimento da iniciativa privada será de R$ 10 milhões.

Entre as principais atrações estão Cláudia Leitte, Alceu Valença, Alok, Nattan, Jorge & Mateus, Almir Rouche e Henry Freitas, totalizando 19 artistas. A programação ainda reserva uma atração surpresa, a ser anunciada em breve, além de uma programação descentralizada - essa com recursos próprios da Prefeitura.

Modelo do evento

A festa seguirá o mesmo modelo de 2024, em que um permissionário selecionado pela gestão municipal por meio de um processo licitatório ficará responsável pelos custos de estrutura e contratação de shows. Em contrapartida, ele poderá explorar comercialmente uma área de até 3% próxima ao palco para venda de ingressos.

"Tivemos investimentos superiores a R$ 7 milhões e podemos anunciar que, este ano, os investimentos vão ser ainda maiores. Conseguimos apoio da iniciativa privada, com um investimento em bandas e estrutura de palco superior a R$ 10 milhões", diz o secretário de turismo Antônio Coelho, em coletiva realizada na Zona Sul do Recife, nesta quarta-feira (18).

De acordo com o titular da pasta, a área para venda de ingressos terá o mesmo tamanho que a do ano passado. Com serviço open bar, a "área paga" tem ingressos que custam R$ 330 a cada noite - exceto pelo dia 31, que custa R$ 460. Também é possível comprar mesas para quatro pessoas, sendo que cada assento custa R$ 450 - no dia 31, custa R$ 650 o assento.

"Essa faixa de areia é um lugar especial e único para eventos de grande escala. Se fosse ocorrer uma praia, só poderia ser aqui, por conta da largura dessa faixa de areia. Para se ter uma ideia, o espaço disponível é cerca de cinco vezes maior do que a área do Marco Zero", disse.

"Vale ressaltar que a economia gerada para a Prefeitura nos permitirá investir em polos descentralizados, como fizemos no ano passado. Em breve, iremos anunciar a programação desses polos em outras áreas da cidade."

Antecedência para turistas

De acordo com Antônio Coelho, o Recife é a primeira capital de grande porte a anunciar a programação de réveillon neste ano. "Salvador, Maceió, Fortaleza e até mesmo Rio de Janeiro e São Paulo ainda não divulgaram. Isso certamente trará diversas vantagens para nossa cidade, porque conseguimos nos planejar estrategicamente e anunciar com antecedência."

"Isso permitirá ao turista organizar sua viagem com mais calma, aproveitando tarifas mais baixas e evitando a ansiedade em relação às passagens aéreas. Além disso, essa antecedência permitirá aos pernambucanos se programarem para ficar aqui no Estado, sem a necessidade de viajar para garantir uma festa de réveillon feliz com suas famílias. Do ponto de vista econômico, a estratégia ajudaria a manter os recursos no estado, preservando o investimento que, de outra forma, poderia ser destinado a outros estados", diz.

De acordo com Tony Souza, presidente da ABRASEL - Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Pernambuco, o turismo do período será importante para contribuir para realocar o Recife como polo gastronômico do Brasil.

"Fomos históricos também no terceiro polo. Tivemos uma queda, perdendo para Fortaleza em termos de turismo, mas hoje, de acordo com os indicadores que a ABRASEL e outras empresas de monitoramento de cartões de crédito acompanham, o Recife novamente ocupa o terceiro lugar no cenário nacional. Portanto, o réveillon vai fortalecer ainda mais esse posicionamento."

Centro de Operações do Recife

Pela primeira vez, no Réveillon do ano passado, o Centro de Operações do Recife (COP) assumiu a coordenação e o monitoramento de todas as equipes da Prefeitura do Recife que atuaram na festa.

Esse Centro foi criado para articular as ações das ações de 13 secretarias e órgãos municipais que atuam nos grandes eventos com impacto na cidade

O COP usou a central de videomonitoramento para verificar, em tempo real, a efetividade dos serviços prestados, bem como eventuais necessidades verificadas.

Programação completa do Réveillon do Recife 2025

26 de dezembro

Atração surpresa;

Orquestra Sinfônica do Recife.



28 de dezembro

Cláudia Leitte;

Alceu Valença;

Priscila Senna;

Raphaela Santos;

PV Calado.



29 de dezembro

Jorge e Mateus;

Xand Avião;

Henry Freitas;

Pablo;

Guilherme Ferri;

Letícia Bastos

31 de dezembro

Nattan;

Alok;

Almir Rouche;

Juciê;

Matheus Moraes;

Patusco