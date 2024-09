Horóscopo, 20/9: Você vai precisar de paciência, porque o dia começa um pouco mais devagar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

ÁRIES

Vai ser mais fácil resolver assuntos pessoais e cuidar de tudo o que ficou pelo caminho, mas cuidado com as cobranças. Apesar de ser complicado lidar com as críticas, não se chateie com qualquer coisinha, Áries. No amor, o apego e a possessividade podem crescer, por isso, vá com calma. Cor: AZUL-ROYAL Palpites: 20, 38, 02

TOURO

Você vai precisar de paciência, porque o dia começa um pouco mais devagar, mas você pode tirar vantagem da sua sensibilidade. A boa notícia é que a Lua entra em seu signo ainda pela manhã, sinal de que você tem tudo para sentir a sua energia renovada! No amor, ouça o seu coração! Cor: PRETO Palpites: 41, 59, 13

GÊMEOS

Sextou, Gêmeos, e seus sonhos vão aflorar! Mas, nem tudo é perfeito, e há risco de atritos ou até briga mais séria com os amigos. Aproveite para resolver assuntos que exigem discrição e não comente demais sobre a sua vida. No amor, ouça sua intuição. Cor: AZUL-TURQUESA Palpites: 59, 40, 23

CÂNCER

Você começa o dia com seu foco voltado para a carreira. Há chances de alcançar algo importante, mas talvez tenha que lidar com rivalidade ou discussão. Ainda bem que a Lua logo entra em Touro e favorece a convivência com os colegas e amigos. Boas vibes no amor. Cor: MAGENTA Palpites: 09, 03, 54

LEÃO

Vai ser difícil manter o foco nas tarefas, e você precisa redobrar a cautela se não quiser perder os prazos no trabalho. Depois, com a Lua em Touro, seu lado ambicioso fala alto, e vale a pena correr atrás do que deseja, pois seu esforço tem chances de ser recompensado. O amor fica mais agitado. Cor: ROXO Palpites: 36, 21, 48

VIRGEM

Você começa o dia com alguma tensão na relação com pessoas mais novas. Pode até pintar briga séria com quem ama. Ainda bem que o astral fica mais leve com a Lua em Touro. No trabalho, o desejo de sair da rotina e aprender mais ajuda a alavancar a vida profissional. No amor, aposte no bom humor. Cor: BRANCO Palpites: 56, 11, 54

LIBRA

A Lua se muda para Touro e traz à tona o desejo de mudança, de abrir espaço para novidades em sua vida. No trabalho, preste atenção ao seu sexto sentido para lidar com imprevistos. Bom momento para jogar fora o que não usa mais. Não deixe o ciúme ou os familiares atrapalharem no amor. Cor: CINZA Palpites: 40, 32, 59

ESCORPIÃO

Você começa o dia com alguma dificuldade de manter o foco. Isso pode causar problemas, então confira tudo antes de entregar, tá? A boa notícia é que a Lua logo se muda para Touro e traz à tona seu lado sociável e a habilidade de se entender melhor com as pessoas. Alto astral no amor. Cor: VIOLETA Palpites: 53, 26, 51

SAGITÁRIO

É melhor ter cuidado com as compras por impulso, Sagita, porque os prejuízos não estão descartados. A entrada da Lua em Touro destaca os assuntos do dia a dia, e bora lá cuidar melhor do seu corpo também! Se controlar o ciúme no amor, fica mais fácil lidar com a rotina depois. Cor: CEREJA Palpites: 09, 16, 45

CAPRICÓRNIO

Com Lua e Plutão trocando farpas, os assuntos domésticos ou ligados à família podem ocupar boa parte da sua atenção. Ainda bem que a Lua logo entra em seu paraíso astral, trazendo as melhores energias para você correr atrás dos seus objetivos. Sinal de muito carinho no amor. Cor: PRATA Palpites: 36, 20, 56

AQUÁRIO

O astral favorece o diálogo, mas também podem pintar mal–entendidos se você sair por aí falando tudo o que pensa, ok? Ainda bem que logo o astral melhora com a Lua em Touro, que favorece as tarefas de rotina e os momentos em família. O amor ganha mais estabilidade. Cor: MARROM Palpites: 53, 42, 26

PEIXES

Talvez os seus instintos não estejam tão afiados para lidar com dinheiro. É melhor não misturar amizades e dinheiro, porque pode ter prejuízo. Com a Lua em Touro, pode ser mais fácil se comunicar. Aproveite para brilhar no trabalho ou colocar a conversa em dia com os amigos. No amor, tudo fica mais leve. Cor: VERDE-CLARO Palpites: 07, 34, 38