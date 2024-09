Musical em homenagem a Capiba chega a sua última apresentação, no Teatro RioMar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Vida do músico pernambucano é representada por 45 bailarinos cantores, alunos do projeto Aria Social, acompanhados por uma orquestra de câmara

A última apresentação deste ano do aclamado musical "CAPIBA, pelas ruas eu vou", do projeto Aria Social, ocorrerá em única sessão, no próximo dia 3 de outubro, no Teatro RioMar, às 20h.

Através da dança, do teatro, cinema, da fotografia e música ao vivo, a vida do músico e compositor pernambucano Lourenço da Fonseca Barbosa, popularmente conhecido como Capiba, é representada por 45 bailarinos cantores, alunos do projeto Aria Social, acompanhados por uma orquestra de câmara, sob a regência da maestrina e vice-presidente da entidade, Rosemary Oliveira.

Transitando por diversas linguagens artísticas, o espetáculo mostra a diversidade e riqueza musical da obra de Capiba, com composições que vão de frevos, valsas e sambas até maracatus, cirandas e ópera. "Essa última chance de se surpreender com o legado de Capiba, um artista e músico atemporal, cuja obra continua a ressoar através das décadas", diz a bailarina, presidente do Aria Social Cecília Brennand.

Ao vivo



A trama de é tecida ao vivo, com uma orquestra de câmara, projeções de cinema e fotografias que encantam e surpreendem o público. A emoção é capturada não apenas pela performance geral, como também pela coreografia impecável, na qual o corpo tem voz e a voz tem corpo.

"Nessa atmosfera de gestos e dança se fundem a espiritualidade, a ancestralidade e a alegria de Capiba. E, no quadro em movimento, a sua personalidade, riqueza e inteligência musical, mostrando a paixão que ele infundiu em cada uma de suas composições musicais", comenta a diretora artística e coreógrafa, Ana Emília Freire, que responde também pelo roteiro do musical.

Outra linguagem que comunica e engrandece a obra é o figurino. Assinado por Beth Gaudêncio, o guarda-roupa é alegre e colorido, comprovando a beleza da simplicidade. "A inspiração para as minhas criações tem sido a música de Capiba. Ela representa o sentimento e o roteiro, os pés no chão. Mas quando escuto a música do compositor, ela já traz a cor, a textura e o volume das roupas, facilitando meu processo criativo", relata a figurinista do musical e do projeto Aria Social.

"CAPIBA, pelas ruas eu vou" tem direção audiovisual e videografia de Max Levay e Ana Emília Freire, design de luz e operação de Cleison Ramos, design de som e operação de Isabel Brito e direção teatral de Tuca Andrada. Os ingressos para o Teatro RioMar já estão à venda.

SERVIÇO

"Capiba, pelas ruas eu vou"

Onde: Teatro RioMar

Data: 03/10/2024, a partir das 20h

Quanto: a partir de R$ 25, à venda no Uhuu.