Panela do Jazz: Festival gratuito de música e arte com Quinteto Violado e outros talentos

5ª edição do festival em Recife promete dez horas de programação cultural com apresentações musicais, palhaçaria e atividades de empreendedorismo

Em sua 5ª edição, o festival Panela do Jazz acontece no dia 19 de outubro, no coração do Poço da Panela, em Recife, trazendo uma programação gratuita para todas as idades.

Com mais de dez horas de atividades artísticas, o evento é uma celebração das sonoridades do Quinteto Violado e uma homenagem ao mestre do frevo, Capiba.

Uma programação

Imagem ilustrativa com Lais de Assis Trio, Duo Repercuti e Gilú Amaral. - Divulgação

O festival inicia às 17h com Neris Rodrigues e o Trombonando, que trazem uma performance repleta de referências ao jazz brasileiro.

Em seguida, Laís de Assis Trio se apresenta às 18h30, prometendo uma experiência sonoro-visual.

Às 20h, o Duo Repercuti faz sua apresentação especial, "Duo Repercuti Convida Tambores da Xambá", seguida por Gilú Amaral às 21h30.

O grande destaque da noite será o Quinteto Violado, que encerra a programação às 23h, numa apresentação que coincide com a véspera de seu 53º aniversário.

Entre as apresentações, o DJ Ari Falcão agita o ambiente com clássicos do jazz em vinil, criando uma atmosfera perfeita para a celebração.

Cultura local e o empreendedorismo

Imagem de festival no poço da panela - Divulgação

O Panela do Jazz é uma plataforma que valoriza a economia local. O evento contrata mão de obra da região e oferece espaço para que os comerciantes do bairro exponham sua gastronomia e artesanato.

Com isso, o festival se torna um espaço de integração entre arte e desenvolvimento sustentável, promovendo o uso democrático do espaço público.

Além das performances, a programação inclui a abertura da feira Olegarinha de Artes da Mulher às 14h, focada no empreendedorismo feminino, com curadoria da chef Cecília Montenegro.

Essa iniciativa presta homenagem a Olegária Carneiro da Cunha, uma importante figura na luta pela emancipação feminina.

Homenagem ao mestre Capiba

O festival também celebra os 120 anos do mestre Capiba, um dos maiores compositores do frevo, que deixou um legado na música pernambucana.

Suas canções, como “Madeira que cupim não rói” e “Oh, bela”, continuam a inspirar novas gerações de músicos.

O Panela do Jazz integrará essa homenagem com masterclasses que ocorrem nos dias 15 e 16 de outubro no Paço do Frevo.

Os workshops serão focados em temas como “Do Choro ao Frevo” e “A Improvisação em Arranjos de Frevo”, ministrados por renomados músicos da região.

Arte para Todos

O festival também incluirá atividades para o público infantil e adulto, como as performances circenses.

Às 16h30, a Palhaça Vareta apresenta "Desentupirada", seguida pelo Palhaço Gambiarra, que traz “Um curto-circuito de risos”.

A programação ainda conta com o espetáculo “Meu Circo” às 18h30, garantindo diversão para toda a família.

O Projazzções será uma experiência que combina música e fotografia, promovendo uma sinergia artística através da projeção de imagens acompanhadas por clássicos do jazz, criados pelo fotógrafo Anderson Steves e o DJ Ernesto Jr.

Valorização da cultura brasileira

Antonio Pinhêiro, idealizador e diretor-geral do Panela do Jazz, enfatiza a importância do festival “O Panela do Jazz tem uma preocupação permanente com a valorização da cultura brasileira e da cena instrumental, através do jazz e da ponte com outras musicalidades nacionais e estrangeiras. É um evento para cultivar a relação com as múltiplas linguagens da arte e instigar a ocupação da rua, da cidade pela população”.

Com o patrocínio da Caixa Econômica Federal e do Governo Federal, e o apoio da Fundarpe e da Secretaria de Cultura de Pernambuco, o Panela do Jazz 2024 promete ser um evento memorável, que celebra a rica cultura musical do Brasil e promove o encontro de gerações.

