Resumo das novelas, 20/9: Beeri se surpreende ao ver o estado de Judite, em Gênesis

SBT/TV JORNAL

(15h30) Contigo Sim

Don Gerardo propõe a Leonardo ser o novo Diretor Geral do Hospital Vega. Leonardo rejeita e sugere Darío para esse cargo. Estrellita descobre que sofre de HIV. Clarita tem sentimentos confusos com Sebastián. Ángela vê Don Gerardo triste e pede que ele reconsidere a ideia de viajar e sair do hospital. Leonardo se dispõe a procurar a verdade no celular da mãe. Darío aceita ser o novo Diretor Geral do hospital. Depois de uma forte briga com Samanta, Don Gerardo sofre um fulminante ataque cardíaco. Adela e Ángela realizam seu último desejo e ele é sepultado na vizinhança.

(20h45) A Caverna Encantada

Norma suspende a entrada de qualquer pessoa na biblioteca. Goma libera Wanda passar algumas noites na casa dele Fafá deseja arrumar um pretendente para Dalete, e Tonico depara com Dalete manuseando fotos de outros homens, ficando com ciúmes. Shirley quer encontrar o paradeiro de Wanda. Manu e Isadora comentam que alguma força faz Anna ser hipnotizada e se tornar feroz. Pedro comanda uma missão para os Luíses pegarem alguns livros da biblioteca, mas eles são surpreendidos por Elisa.

(21h45) Gênesis

Beeri se surpreende ao ver o estado de Judite. Esaú sente remorso. Yarin se assusta com a atitude ousada de Bila. Jacó nota a diferença entre Lia e Raquel. Beno desmascara Raquel. Labão se decepciona com Raquel, mas pede segredo à Salma. Jasper castiga Bila. Jacó diz que fará uma proposta a Labão. Lia descobre que Jacó está sendo ameaçado de morte.

REDE GLOBO

(18h25) No Rancho Fundo

Quinota acusa Blandina de ter roubado Zé Beltino e exige que a moça se afaste de sua família. Os Leonel recebem uma intimação judicial de Primo Cícero. Quinota conta a Zefa Leonel que Artur descobriu sobre sua gravidez. Dona Castorina conforta Blandina, que sofre após a briga com Quinota. Juquinha e Seu Tico Leonel armam para que Primo Cícero acredite estar falando com Militana. Tia Salete e Corina Castelo se enfrentam. Dracena e Zé Beltino jantam juntos. Fubá Mimoso chega à cidade, à procura de Quintilha. Blandina revela a Marcelo Gouveia sobre a gravidez de Quinota. Caridade expulsa Deodora de seu restaurante, após ofensas contra Zefa Leonel. Blandina intriga Artur contra Quinota.

(19h40) Família é Tudo

Frida/Catarina marca um encontro com Edgar. Toni filma Lulu e Tião juntos. Selminha flagra Chicão e Andrômeda e Ernesto e Sheila, aos beijos. Lupita volta para o Brasil com sua avó. Ubaiara arma para ajudar Guto a ficar com Lupita. Frida se revela para Edgar. Vênus e Léo conversam e se entendem. Hans imobiliza Catarina. Vênus conta para Electra sobre sua desconfiança sobre a tia. Guto e Lupita caem na armadilha de Ubaiara. Mila conversa com Furtado sobre Guto. Chantal se interessa por Léo. Hans conta a Frida/Catarina sobre a morte da irmã.

(21h30) Mania de Você

Viola acredita na inocência de Rudá. Luma flagra Rudá e Viola se beijando e dispara acusações contra os dois. Viola decide acompanhar Rudá. Mavi consegue rastrear a lancha de Rudá e Viola, e manda um capanga atrás deles. Mavi fica sabendo pelo capanga onde Rudá e Viola estão hospedados e avisa à polícia. Rudá foge em um caminhão a tempo de não ser encontrado pela polícia e percebe que tudo foi armado por Mavi. Mavi oferece duas opções para Rudá: ir para Portugal e se afastar de Viola ou acabar preso pela morte de Molina.