Elis, A Musical: Espetáculo que celebra a vida de Elis Regina chega ao Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Nos dias 4 e 5 de outubro de 2024, o Teatro Guararapes, em Recife, será palco do espetáculo "Elis, A Musical".

O espetáculo faz um tributo à vida e à obra de Elis Regina, uma das mais importantes cantoras da música brasileira, e será apresentado em apenas três sessões na cidade.

Com um currículo de 360 apresentações por diversas cidades do Brasil, o musical já conquistou prêmios como o Prêmio Reverência de Melhor Espetáculo e é uma verdadeira celebração da arte e da história da MPB.

Produzido pela Aventura e patrocinado pela Bradesco Seguros , o musical estreou em 2013 e, desde então, não parou de acumular elogios e prêmios.

Em comemoração aos 10 anos de sucesso, "Elis, A Musical" volta aos palcos com uma versão atualizada, trazendo novidades no elenco, figurinos e cenografia.

Sob a direção de Dennis Carvalho , o espetáculo revisitando a curta e intensa vida da cantora, desde o início da carreira até os grandes momentos de sua trajetória, tudo isso embalado por suas músicas mais marcantes.

A atriz Laila Garin , que foi consagrada por sua interpretação como Elis Regina , estará em cena na apresentação do dia 4 de outubro, às 20h.

Já no dia 5 de outubro, quem assumir o papel da “Pimentinha” será a Lílian Menezes. A alternância de elenco traz uma nova perspectiva ao personagem.

Clássicos da MPB em Cena

Imagem da atriz Laila Garin interpretando Elis Regina no musical "Elis A Musical" - CAIO GALLUCCI

O espetáculo "Elis, A Musical" apresenta mais de 50 números musicais que traçam a trajetória artística e pessoal de Elis Regina, com destaque para os grandes sucessos que marcaram sua carreira.

Canções como “Fascinação” , “O Bêbado e o Equilibrista” , “Alô, Alô, Marciano” , “Como Nossos Pais” e “Madalena” são apenas alguns dos clássicos que fazem parte do repertório do musical.

Cada número é cuidadosamente coreografado e cenografado para transportar o público diretamente para os momentos mais icônicos da vida da cantora.

O Brasil dos anos 50, 60 e 70

Imagem da atriz Laila Garin interpretando Elis Regina no musical "Elis A Musical" - CAIO GALLUCCI

Assinado por Nelson Motta e Patrícia Andrade , o texto do musical narra os altos e baixos da vida de Elis Regina, passando por episódios como o início de sua carreira, seu relacionamento conturbado com o compositor Ronaldo Bôscoli , uma parceria inesquecível com Tom Jobim na gravação do disco e o casamento com o pianista César Camargo Mariano.

A peça também aborda a maternidade e o contexto político e social do Brasil dos anos 50, 60 e 70, fazendo um paralelo entre a vida pessoal da cantora e os desafios do país na época.

O musical não só traz à tona a figura energética e marcante de Elis Regina, mas também serve como uma crônica do Brasil em tempos de ditadura militar e transformações culturais.

Serviço

Imagem da atriz Laila Garin interpretando Elis Regina no musical "Elis A Musical" - CAIO GALLUCCI

"Elis, Um Musical" no Teatro Guararapes

Datas: 04 de outubro (às 20h) e 05 de outubro (às 16h e 20h)

04 de outubro (às 20h) e 05 de outubro (às 16h e 20h) Local: Teatro Guararapes – Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho – Olinda, PE

Teatro Guararapes – Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho – Olinda, PE Ingressos: À venda na bilheteria do teatro e no site.

À venda na bilheteria do teatro e no site. Plateia Central: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia-entrada)

R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia-entrada) Plateia Especial: R$ 240 (inteira) e R$ 120 (meia-entrada)

R$ 240 (inteira) e R$ 120 (meia-entrada) Balcão: R$ 42 (inteira) e R$ 21 (meia-entrada)

R$ 42 (inteira) e R$ 21 (meia-entrada) Classificação etária: 14 anos

14 anos Duração: 2h20 (com 15 minutos de intervalo)

Observação: O elenco do espetáculo pode ser alterado sem aviso prévio.