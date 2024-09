Paço do Frevo terá oficina gratuita: "Corpo Polirrítmico: dança, ritmo, criação e escuta"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Artistas e não artistas podem participar do workshop gratuito que explora o hibridismo entre Dança e Música, com inscrições abertas até 26 de setembro

A oficina gratuita "Corpo Polirrítmico: dança, ritmo, criação e escuta" está com inscrições abertas e promete levar os participantes para uma jornada de autoconhecimento e expressão artística.

Sob a coordenação de Drica Ayub e Rodrigo Felix, artistas da cena pernambucana, a oficina convida a explorar a conexão entre corpo e som.

“O corpo que pulsa é o corpo que dança e é o corpo que faz música. Um corpo múltiplo, que ocupa seu espaço no mundo em sua multiplicidade de pulsos e ritmos. Segundo nosso grande mestre Naná Vasconcelos, o melhor instrumento é o corpo! E aqui vamos abri-lo, brincar com ele, percebê-lo nos tempos; afiná-lo”, expressa a artista Drica Ayub, quem facilitará a oficina ao lado de Rodrigo Felix.

Através de jogos, improvisações e exercícios práticos, a oficina se propõem a:

Despertar seus sentidos: Aprofundar a sua percepção corporal e sonora.

Aprofundar a sua percepção corporal e sonora. Explorar a polirritmia: Descobrir a beleza e a complexidade dos ritmos múltiplos.

Descobrir a beleza e a complexidade dos ritmos múltiplos. Criar e se expressar: Desenvolver suas habilidades de improvisação e composição.

Desenvolver suas habilidades de improvisação e composição. Conectar-se com outros artistas: Trocar experiências e construir novas redes de colaboração.

Um time de mestres para te guiar

Além de Drica Ayub e Rodrigo Felix, a oficina contará com a participação de outros nomes da cultura pernambucana, como Joselma Soar, Helder Vasconcelos, Íris Campos, Marcela Felipe e Orun Santana.

Para quem é a oficina?

A oficina é aberta para pessoas a partir de 15 anos, com ou sem experiência em dança ou música. Para quem busca se conectar com seu corpo, explorar sua criatividade e fazer novas amizades.

As inscrições estão abertas até o dia 26 de setembro e podem ser feitas através do formulário disponível no Instagram @corpo.polirritmico, com vagas são limitadas.

Serviço

Oficina gratuita "Corpo Polirrítmico: dança, ritmo, criação e escuta"