Horóscopo, 22/9: A sorte tem tudo para sorrir para o seu lado

ÁRIES

Podem surgir boas notícias envolvendo dinheiro. Ligue suas antenas e aproveite ao máximo qualquer oportunidade de encher o bolso! Depois, a Lua brilha em Gêmeos e garante que seu lado comunicativo e agitado está em alta. O amor vai contar com muita diversão. Cor: PRATA Palpites: 29, 27, 56

TOURO

Você conta com muito pique para se divertir e pode aproveitar qualquer oportunidade para circular por aí. Mais tarde, se depender das estrelas, você vai buscar estabilidade e segurança, Touro. O seu ciúme pode incomodar no amor, mas se agir com equilíbrio, esse apego todo ajuda a apimentar as coisas. Cor: AMARELO Palpites: 25, 19, 52

GÊMEOS

A preguiça pode dar as caras logo cedo e você pode aproveitar para ficar mais tempo no seu canto relaxando. Depois, com a Lua em seu signo, vai sobrar disposição para cuidar de tudo o que te interessa! Seu jeito confiante e romântico segue em alta e deixa o amor mais leve. Cor: AZUL Palpites: 61, 07, 34

CÂNCER

As amizades estão protegidas, mas com a Lua infernizando seu astral mais tarde, a vontade de curtir o seu canto tem tudo para crescer, Câncer. Em compensação, você pode explorar seu lado mais intuitivo e encontrar boas surpresas pelo caminho. O ciúme promete dar as caras no amor. Cor: ROSA Palpites: 31, 15, 32

LEÃO

As estrelas avisam que a sua popularidade está em alta, e você tem tudo para receber elogios, bebê. Você pode se divertir muito com os amigos, e também terá pique para dar um chega pra lá na rotina e viver novas experiências. O amor conta com ótimas vibes! Cor: CINZA Palpites: 09, 11, 38

VIRGEM

Seu espírito aventureiro dá as caras, Virgem, um sinal de que você não vai pensar duas vezes antes de cair na estrada! Depois, sua ambição vai bater no teto, e tudo o que ficou pendente pode ser resolvido da melhor maneira para seus interesses. O amor conta com novidades. Cor: PINK Palpites: 04, 32, 33

LIBRA

Você começa o dia com muito pique para encarar surpresas e mudanças. E com a Lua brilhando em Gêmeos, você só vai ficar em casa se quiser! As viagens estão protegidas, e você pode se divertir muito saindo da rotina. O amor conta com altas doses de bom humor e descontração. Cor: VERDE Palpites: 24, 32, 06

ESCORPIÃO

Você vai contar com muito pique para se encontrar com as pessoas queridas, já que as relações contam com as melhores vibes. A chegada da Lua a Gêmeos avisa que terá pique para encarar imprevistos e dar a volta por cima! Seu poder de atração agita as coisas no amor. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 27, 11, 18

SAGITÁRIO

A Lua em Gêmeos protege os relacionamentos e avisa que estará a fim de curtir a companhia das pessoas que ama. E com o Sol em Libra à tarde, pode ter mudanças na maneira como você se comunica com todo mundo, especialmente os amigos. O amor ganha proteção. Cor: VERDE-ESMERALDA Palpites: 31, 51, 06

CAPRICÓRNIO

A sorte tem tudo para sorrir para o seu lado, e você pode até fazer uma fezinha! Depois, assuntos de rotina podem exigir atenção, e talvez seja preciso fazer um esforço extra para não desanimar com as obrigações do dia a dia. Talvez a rotina acabe pesando no amor, mas nada que não possa resolver.. Cor: PRETO Palpites: 32, 05, 58

AQUÁRIO

O dia começa com as melhores vibes para curtir a família, e até as finanças de casa podem contar com boas novidades. E a Lua, que chega em seu paraíso astral, promete aumentar a sua sorte e turbinar sua criatividade! O amor segue protegido e ainda ganha uma pitada extra de seducência. Cor: BRANCO Palpites: 50, 33, 05

PEIXES

Você começa o domingo com mais disposição para passear, colocar a conversa em dia com a galera e sair da rotina. Depois, a Lua estimula o desejo de ficar em casa, descansar e curtir a família, Peixes. No amor, é melhor reforçar os laços de confiança com quem ama. Cor: AMARELO Palpites: 33, 44, 15